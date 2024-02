Serie A: Sassuolo-Napoli 1-2 DIRETTA e FOTO

Sassuolo-Napoli 1-2 in campo DIRETTA per il recupero della 21esima giornata del campionato di serie A

Al 31' Sassuolo-Napoli 1-2 - Gol di Osimhen. La rimonta in due minuti il Napoli! Di Lorenzo stavolta lancia in profondità Politano che appoggia in mezzo per Osimhen per il più facile dei gol. Uno-due micidiale dei partenopei

Al 29' Sassuolo-NAPOLI 1-1 Gol di Rrahmani - Azione magistrale del Napoli, Di Lorenzo verticalizza per Anguissà che con una giocata geniale serve di tacco Rrahmani a due passi da Consigli e non sbaglia, 1-1 al Mapei!

Al 17' SASSUOLO-Napoli 1-0 Gol di Racic - Cross di Pedersen dalla destra, Pinamonti prova la mezza rovesciata ma viene anticipato da Traorè che respinge al limite dell'area dove arriva la conclusione di prima intenzione di Racic e palla all'angolino basso!

Ferite e domande nel Napoli dopo il pareggio a Cagliari e in vista del match a Sassuolo, il recupero di campionato che offre la chance di una ripartenza prima dell'arrivo della Juve al Maradona. Passano settimane, mesi ma la squadra campione non riesce a ritrovare il proprio gioco, l'unione della squadra, il trovarsi con passaggi di prima come accadeva un anno fa: all'arrivo del terzo allenatore le lacune non sono guarite e ormai in città, tra i tifosi che vivono la delusione, cresce la convinzione che la colpa non venga dall'addio di Spalletti ma sia una responsabilità netta dei giocatori azzurri, smarriti mentalmente dopo gli entusiasmi scorsa stagione. Nella trasferta di ieri a Cagliari si è visto di nuovo un gioco senza velocità, senza coesione in campo. Dopo aver trovato la rete del vantaggio con Osimhen, il Napoli non è riuscito a raddoppiare per l'egocentrismo nel tiro di Politano e Simeone e ha subito il pari per l'errore di Juan Jesus. Una stagione difficile soprattutto dal punto di vista psicologico, come ha confermato ieri anche Raspadori, l'attaccante che ha inventato il gol del vantaggio, servendo sul piatto d'argento l'assist a Osimhen: "Credo che la nostra testa - ha detto - debba ragionare pensando che si può sempre fare meglio. Abbiamo delle difficoltà e non stiamo facendo quello che dovremmo. Questo non è il nostro massimo, possiamo e dobbiamo dare di più senza farci prendere dai pensieri negativi. Chiunque ha la fortuna di far parte di questo club è consapevole che si deve esprimere un calcio corale, di alto livello". La consapevolezza di dover assolutamente cambiare marcia c'è, ed è la leva su cui fa affidamento Calzona per vedere finalmente un Napoli diverso, già nella trasferta di mercoledì contro il Sassuolo. La vittoria per gli azzurri sarebbe d'obbligo per continuare a sperare nel piazzamento europeo e per sbloccare una striscia ben poco esaltante di tre pareggi e un ko tra campionato e Champions, con l'ultima vittoria che risale al 4 febbraio sul Verona. Osimhen sta meglio dopo l'affaticamento a fine gara in Sardegna ed è pronto a tornare in campo, mentre Calzona cerca di utilizzare i giorni per far assimilare alla squadra i suoi schemi e gli stimoli necessari a ritrovare smalto e mobilità. Tutti a disposizione, tranne Cyril Ngonge che anche oggi si è allenato a parte. La rosa era e resta di altissimo livello, contrariamente alle prestazioni in questa stagione. L'obiettivo è sbloccarsi contro il Sassuolo per trasformare l'incubo in una vera rincorsa all'Europa.



