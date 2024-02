Serie A: in campo Lecce-Inter 0-1 DIRETTA e FOTO

Lecce-Inter 0-1 in campo DIRETTA per la 26esima giornata di campionato

Al 15' Lecce - INTER 0-1! Rete di Lautaro Martinez. Al primo affondo passa l'Inter, Asllani imbuca per Laurato Martinez, che controlla entra in area e in caduta la tocca battendo Falcone.

LA VIGILIA

Le fatiche di coppa, ma anche qualche problemino fisico e l'influenza. L'Inter fa la conta dei presenti per l'insidiosa trasferta di Lecce, con l'obiettivo di allungare in vetta alla classifica ma anche con una situazione non perfetta dal punto di vista dell'infermeria. Per la gara in Puglia mancherà infatti Sommer, fermato dalla febbre negli ultimi giorni, che si aggiungerà alla lista degli infortunati di cui fanno già parte Acerbi e Thuram oltre al lungodegente Cuadrado. E nemmeno Calhanoglu è nelle migliori condizioni, per cui la sua presenza dal 1' al Via del Mare resta in dubbio. In pole per sostituirli ci sono Audero e Asllani, ma non saranno le uniche novità di formazione per Inzaghi. In totale potrebbero essere sei i cambi nella formazione titolare rispetto alla squadra vista dal 1' contro l'Atletico Madrid in Champions League: in difesa Bisseck e Carlos Augusto faranno rifiatare Pavard e Bastoni, mentre sulla fascia destra tornerà titolare Dumfries per Darmian. In base alle condizioni di Calhanoglu, poi, potrebbe dipendere anche una novità a centrocampo: se il turco non dovesse farcela Inzaghi potrebbe scegliere di schierare comunque Barella e Mkhitaryan con Asllani, mentre se l'ex Milan partisse dal 1' a riposare potrebbe essere Barella con Frattesi pronto a partire titolare accanto allo stesso Calhanoglu e al confermato Mkhitaryan (che ha una buona tradizione contro il Lecce, con due gol e due assist in cinque gare contro i pugliesi). In attacco, invece, Sanchez è favorito su Arnautovic per una maglia nei primi undici accanto a Lautaro Martinez, anche se Inzaghi ha comunque provato pure l'opzione con il cileno e l'austriaco insieme. Anche perché l'ex Bologna, al netto degli errori con l'Atletico, ha preso parte a tre reti nelle ultime tre presenze con l'Inter, considerando tutte le competizioni e probabilmente lascerà un dubbio al tecnico fino all'ultimo. L'obiettivo resta quello di correre in vetta alla classifica, proseguendo un inizio di 2024 che ha sorriso ai nerazzurri: l'Inter ha vinto tutte le prime nove partite in un singolo anno solare per la prima volta nella sua storia tra tutte le competizioni dal 1929/30. Non solo, perché c'è anche un rendimento esterno di alto livello, visto che la squadra di Inzaghi è rimasta imbattuta nelle ultime 17 partite giocate lontano da San Siro tra tutte le competizioni.



