Sinner in finale a Rotterdam contro De Minaur DIRETTA

In corso la finale tra Jannik Sinner e l'australiano Alex De Minaur.

L'azzurro si aggiudica il primo set per 7-5

Tutto come da copione nella semifinale del torneo di Rotterdam contro Taloon Griekspoor, vinta in due set dall'azzurro.

Quella di oggi per Sinner è la 16/a finale in carriera, con undici trofei in bacheca, e la seconda consecutiva nella città portuale olandese.

Ma non è per niente normale la peraltro prevista conseguenza, l'ascesa al terzo posto del ranking mondiale, perché Sinner sarà il secondo italiano di sempre a farlo dopo Nicola Pietrangeli, numero tre a fine 1959 e fine 1960. Succederà già lunedì in caso di vittoria nel torneo olandese, ma alla peggio l'altoatesino potrà festeggiare lunedì 26 febbraio, scalzando dal podio Daniil Medvedev. Il vincitore dell'Open d'Australia, proprio contro il russo, non ha perso un colpo nel suo ritorno sulla scena nell'Atp 500 di Rotterdam, dimostrando ancora una volta che pur non giocando al top come era stato a Melbourne riesce sempre a fare le scelte giuste e gestire al meglio i momenti chiave.

