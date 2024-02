Serie A: Monza-Milan 2-1 DIRETTA

Al 65' GOL! Monza-MILAN 1-2! Gol di Giroud! Cross dalla destra pizzicato da Pulisic che allunga verso Giroud, implacabile davanti a Sorrentino! Si riapre la sfida!



Al 52' ESPULSO JOVIC! Colombo, che inizialmente aveva ammonito l'attaccante del Milan, dopo l'on field review cambia la decisione e mostra il rosso! L'ex Fiorentina ha colpito Izzo con uno schiaffo



Al 45'+6 GOL! MONZA-Milan 2-0! Gol di Mota! Grande azione di Colpani sulla destra che dribbla Thiaw e serve un cioccolatino a Mota il quale punta Florenzi e batte Maignan con destro a giro sul secondo palo!



Al 45' GOL! MONZA-Milan 1-0! Gol di Pessina! Spiazzato Maignan dal dischetto, brianzoli in vantaggio!



"Grazie Silvio. Due squadre, un presidente, per sempre nel cuore": questa la scritta che campeggia sui led di bordocampo dello U-Power Stadium di Monza, in omaggio a Silvio Berlusconi. Che la sua avventura calcistica l'ha legata proprio ai brianzoli e al Milan. Fuochi d'artificio da parte dei tifosi brianzoli, a un'ora dal fischio d'inizio della sfida con i rossoneri, previsto per le 20.45. Stefano Pioli schiera Jovic terminale offensivo, supportato da Chuckwuewze, Loftus-Cheek e Okafor. Per Raffaele Palladino, Djuric dal primo minuto e iniziale panchina per i due giocatori di proprietà rossonera, Daniel Maldini e Lorenzo Colombo.



Il derby di Berlusconi, la sfida tra Milan e Monza questa volta in scena in Brianza, è un test per Stefano Pioli che dovrà saper gestire al meglio le risorse in questi giorni di tour de force. Il Monza, poi giovedì il ritorno contro il Rennes in cui serve replicare l'ottima prova dell'andata e centrare il pass per la fase ad eliminazione, e quindi l'Atalanta prima della Lazio. Settimane senza respiro in cui però la squadra rossonera può confermare quanto di buono fatto nelle ultime uscite. La sfida europea ha lasciato sensazioni ottime, con l'exploit di Loftus-Cheek e il ritorno al gol di Leao, e soprattutto il secondo clean sheet che ridà morale alla retroguardia. Ma qualcosa rispetto a giovedì dovrà cambiare. Pioli deve concedere un po' di riposo a chi ha dato tanto in campo in favore di chi in Europa è stato meno utilizzato.

Le formazioni

MONZA: i padroni di casa si schierano con un insolito 4-2-3-1: Di Gregorio - Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A. - Gagliardini, Pessina; Colpani, Carboni V., Mota - Djuric



MILAN: i rossoneri rispondono con un 4-2-3-1: Maignan - Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez - Bennacer, Adli - Chukwueze, Loftus Cheek, Okafor - Jovic

