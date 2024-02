Serie A, Lazio - Bologna 1-1 in campo

Lazio - Bologna 1-1Lazio-Bolognain campo - LA DIRETTA

18 'Gol di Gustav Tang Isaksen La Lazio recupera in maniera repentina la palla e si fionda in attacco con il duo Isaksen-Immobile che scambiano velocemente: bravo il centravanti italiano a servire il suo compagno che dinanzi a Skorupski non sbaglia e fa 1-0.

39' Rete di Oussama EL AZZOUZI! Incredibile errore in costruzione di Provedel che favorisce Fabbian, bravo a servire di prima intenzione El Azzouzi, che conclude in maniera fredda e repentina.

La Lazio è settima a cinque punti di distanza, ma deve recuperare un match (col Torino, giovedì prossimo); battere bene i felsinei è necessario per stare sopra negli scontri diretti (all'andata finì 1-0 per il Bologna) in caso di arrivo a pari punti. In quella che sarà la sua 100esima presenza alla guida della Lazio in Serie A, Maurizio Sarri è costretto a dimenticarsi in fretta del successo col Bayern, dovendo fare la conta degli assenti: Romagnoli e Vecino sono squalificati, Hysaj (caviglia), Rovella (pubalgia) e Zaccagni (l'alluce che non guarisce) sono infortunati. Al centro della difesa troveranno posto Patric (che ha finalmente recuperato dal problema alla spalla) e Gila, con Lazzari e Marusic sulle fasce. A loro il compito di annullare Zirkzee, il centravanti rossoblù esploso questa stagione e che ora fa gol alle big europee. A centrocampo spazio al terzetto Guendouzi-Cataldi-Luis Alberto, mentre in attacco capitan Immobile (match winner su rigore contro i bavaresi) sarà supportato da Isaksen e Felipe Anderson (con Pedro pronto a subentrare).

Quello di oggi è il 161esimo confronto tra Lazio e Bologna: il bilancio è quasi in equilibrio, con 57 vittorie laziali, 44 pareggi e 59 successi rossoblù. Negli ultimi due precedenti, a marzo e novembre 2023, i capitolini hanno rosicchiato un solo punto e non sono riusciti a segnare nemmeno un gol, mentre nelle sette volte prima avevano vinto in ben cinque occasioni. Questo conferma la crescita del Bologna, che non nasconde proprie ambizioni europee guidato da Thiago Motta, astro nascente della panchina: l'ex centrocampista di Inter e Psg, da allenatore, ha affrontato Sarri sei volte, perdendo in quattro di esse, più un pareggio e una vittoria. Lazio-Bologna sarà anche la battaglia tra il 4-3-3 sarriano e il 4-1-4-1 dell'italobrasiliano.

