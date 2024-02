Serie A: Frosinone-Roma DIRETTA

Serie A: In campo al Benito Stirpe Frosinone-Roma 0-3 DIRETTA

GOL PAREDES su rigore all81'! Frosinone-ROMA: 0-3



GOL AZMOUN! Frosinone-ROMA: 0-2. Ecco il raddoppio della formazione ospite, ci pensa Sardar Azmoun al 71'! Dopo una conclusione forte di Cristante, Turati respinge in maniera non perfetta e crea il presupposto per il tap-in di Azmoun, che con scaltrezza anticipa l'estremo difensore siglando lo 0-2.



GOL HUIJSEN! Frosinone-ROMA: 0-1. Arriva al minuto 38' la rete che sblocca il match, la firma è di Donny Huijsen! Azione che parte dai piedi di Mancini, che giunto sulla trequarti avversaria affida la sfera ad Huijsen, poi il centrale di difesa controlla, salta un avversario e calcia in porta trovando l'incrocio dei pali lontano. Rete di alta manifattura da parte del classe 2005, assist servito da Gianluca Mancini.

