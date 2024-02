Serie A, Empoli-Fiorentina 1-1 e Udinese-Cagliari 1-1 in campo - LE DIRETTE

In campo Empoli - Fiorentina 1-1 (DIRETTA)

29' Rete di Lucas Beltrán! Con i padroni di casa momentaneamente in dieci per il nuovo infortunio di Grassi, Mandragora trova lo spazio per allargare per Beltran che, girandosi, incrocia benissimo la conclusione, battendo Caprile con un diagonale rasoterra.

56' Rete di M'Baye Niang!

In Campo Udinese - Cagliari 1-1 (DIRETTA)

4' Rete di Zemura! Grandissimo gol dell'esterno mancino dell'Udinese: avanzata sulla destra di Ehizibue, che crossa al centro dove Lucca lascia passare; sulla palla arriva dunque Zemura che stoppa con il sinistro, rientra sul destro e mette la palla sotto l'incrocio più lontano, con Scuffet che non può arrivare.

44' Rete di Gaetano! L'ex Napoli inizia l'azione allargando dalla zona di trequarti verso Augello, il quale la crossa verso il centro dell'area dove il numero 70 del Cagliari si era inserito dopo aver ceduto il pallone: gran stacco di testa e palla in rete verso l'incrocio basso di destra, con Okoye immobile.

LA VIGILIA

Vittoria e rilancio: è questo l'obiettivo della Fiorentina attesa dal derby con l'Empoli. Una gara da sempre difficile per la rivalità e la fame di punti degli avversari, stavolta però s'annuncia più complicata del solito per Vincenzo Italiano e la sua squadra reduci dalla sconfitta nello scontro diretto con il Bologna e alle prese con un momento alquanto delicato, certificato dai risultati: appena un successo da inizio 2024, domenica scorsa contro il Frosinone (5-1) e ben cinque sconfitte di cui tre di fila in trasferta in campionato. Di qui una classifica che ha visto i viola, quarti a fine anno, allontanarsi dalla zona Europa.



Questo però non sta fermando i tifosi, tanto che al Castellani potrebbero essere in quattromila, molti dei quali raggiungeranno Empoli in treno su iniziativa lanciata dai club della curva Fiesole. Oggi Italiano non ha parlato neppure ai canali ufficiali (come già accaduto anche in passato): tra i convocati torna Martinez Quarta dopo la squalifica ma manca ancora Christian Kouamé rientrato soltanto oggi dopo aver conquistato con la propria nazionale, la Costa d'Avorio, la Coppa d'Africa. L'esterno punta a rientrare il 26 febbraio contro la Lazio.



Rispetto alla formazione schierata mercoledì a Bologna s'annuncia più di un cambio: in difesa potrebbero essere rilanciati Faraoni e Parisi, ex di turno, facendo rifiatare Kayode e Biraghi, mentre in avanti potrebbe avere una chance Sottil (in ballottaggio con Ikoné) mentre Nico Gonzalez tornerebbe sulla fascia destra. Verso la conferma Belotti, quanto ad Arthur, convocato nonostante qualche acciacco, potrebbe partire in panchina (al suo posto Mandragora o Maxime Lopez) e lo stesso vale per Bonaventura, che verrebbe inizialmente avvicendato da Beltran. Mai come stavolta però Italiano si prenderà tutto il tempo necessario per fare le sue scelte.



La Fiorentina giocherà con il lutto al braccio per commemorare le vittime della tragedia sul lavoro avvenuta a Firenze.

Cioffi, col Cagliari non deve finire con un pugno di mosche - "Dopo la vittoria sulla Juventus, siamo positivi ed euforici, come ci ha definito Ranieri. Ma anche umili. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma è niente se usciamo con un pugno di mosche dopo la partita di domani. Vincere è un'abitudine e dobbiamo imparare a farlo, domani sarà importante uscire con punti, che sia uno o tre. Dipenderà dall'atteggiamento dei ragazzi ma sono sicuro che avranno il piglio giusto". Lo ha affermato Gabriele Cioffi alla vigilia della sfida salvezza casalinga tra la sua Udinese e il Cagliari.

"Sicuramente dobbiamo migliorare la fase di possesso - ha aggiunto - con il Cagliari lo avremo, ma penso si sia visto molto anche contro il Monza, dove abbiamo fatto noi il gioco. Il battere le grandi e non le piccole non ha una spiegazione: i dati dicono che siamo la squadra con meno possesso, ma tutte le partite hanno avuto letture diverse, pur con un atteggiamento simile". Quanto all'infermeria, capitan Pereyra non recupera, ma c'è abbondanza sulle fasce con Ferreira, Ehizibue ed Ebosele a contendersi una maglia sulla destra e Zemura favorito su Kamara a sinistra. Per l'attacco, "Davis 15 o 20 minuti potrebbe averli nelle gambe - prevede Cioffi - Per Deulofeu e Bijol invece sono tempi un po' più lunghi, non certo un paio di settimane".

Parole al miele per Giannetti - "è stata una scintilla, ha tanta esperienza, ti dà consapevolezza" - e soprattutto per Samardzic: "Con la Juventus ha fatto la sua miglior partita in fase difensiva ma credo che abbia toppato solo contro l'Inter, nelle altre si è applicato molto con grande sacrificio. Con la Juventus ha avuto una resilienza mentale altissima, che per un giocatore con il suo talento è inaspettata, ma so che lui lo può fare e deve dimostrare di continuare a farlo. Il Samardzic però visto da fine mercato ha avuto un atteggiamento encomiabile, è importante ma come è importante Payero, che sta trovando meno spazio, e pure Zarraga, che sta giocando pochissimo ma che in allenamento è un martello". Passaggio finale su Thauvin: "Da metà ottobre è sempre stato un riferimento per me e per la squadra, so che con me dal primo giorno è andato forte, ha sempre aspettato il suo momento, ora non fatico a dire che è uno dei nostri leader silenti, un trascinatore di gioco e di calcio".



