Super Bowl, cresce l'attesa. Stasera San Francisco 49ers-Chiefs di Kansas City

Cresce negli usa l'attesa per il Super Bowl, la partita dell'anno che vede scontrarsi i San Francisco 49ers e i Chiefs di Kansas City.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden pubblica una foto del 1987 con i suoi due figli Hunter e Beau mentre giocano a football e augura agli americani un buon Super Bowl. "Mi auguro che possiate prendere parte alla tradizione americana di mangiare buon cibo, riunirsi con gli amici e guardare una grande partita", afferma il presidente su X.

Biden ha respinto, per il secondo anno consecutivo, l'invito alla tradizionale intervista presidenziale del pre-partita. Un rifiuto che, alla luce della recenti gaffe di Biden e al rapporto del procuratore speciale Robert Hur sulle carte segrete, lo ha esposto a forti critiche.

Taylor Swift - riportano i media americani - è atterrata a Los Angeles, in tempo quindi per assistere al match: nei Chiefs di Kansas City gioca come tight end il suo nuovo boyfriend Travis Kelce.

La partita dell'anno è in calendario nella serata di domenica, il che vuole dire che la Swift ha qualche ora per riposarsi prima di entrare allo stadio. La cantante si è esibita nella serata di sabato a Tokyo e subito dopo la sua performance si è recata direttamente all'aeroporto di Haneda per volare negli Stati Uniti.





