Serie A: Cagliari-Lazio LA DIRETTA

Qual è la vera Lazio, si chiedono i tifosi biancocelesti? Quella squadra capace di inanellare cinque vittorie di fila (tra campionato e Coppa Italia) tra fine dicembre e metà gennaio, oppure quella che contro Inter (in Supercoppa) e Atalanta si è sciolta come neve al sole, priva di mordente e idee, scivolando indietro nella corsa ad un posto Champions? La partita di domani a Cagliari, contro una squadra traballante e che all'Olimpico con la Roma ha perso 4-0, potrà cominciare a dare una risposta, in attesa del test di mercoledì prossimo col Bayern Monaco. La Lazio stenta a creare occasioni da gol e segna pochissimo: solo tre reti nelle ultime cinque partite ufficiali, un'anemia preoccupante a cui Sarri non ha trovato ancora rimedio. Le voci che vorrebbero lo spogliatoio 'ammutinato' contro il tecnico sono state smentite ieri dal centrocampista Nicolò Rovella.

