Serie A: Torino-Salernitana 0-0 DIRETTA

Serie A, in campo Torino-Salernitana 0-0 DIRETTA



Domenica si parte con il lunch match Torino-Salernitana, con il difensore Lovato che appena una settimana fa giocava nella squadra campana e ora la ritrova da avversario. E' molto difficile che giochi subito il colpo di mercato Boateng, così come l'attaccante israeliano Weissmann, che fa notizia anche per certe sue posizioni extra calcio sui social. Dei nuovi alla fine dovrebbe giocare dall'inizio il solo Pasalidis. Nel Toro continuerà a mancare Buongiorno, assenza che rischia di farsi sentire: è meglio quindi che Juric si affidi alla vena offensiva di Zapata e Sanabria.



Probabili formazioni



Torino (3-4-1-2): 32 Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 15 Sazonov, 13 Rodriguez; 19 Bellanova, 77 Linetty, 8 Ilic, 20 Lazaro; 16 Vlasic; 9 Sanabria, 91 Zapata (1 Gemello, 71 Popa, 5 Masina, 6 Lovato, 11 Pellegri, 17 Kabic, 21 Okereke, 27 Vojvoda, 28 Ricci, 61 Tameze, 66 Gineitis). All. Juric. Squalificati: Buongiorno. Diffidati: Tameze. Indisponibili: Buongiorno, Schuurs.



Salernitana (3-4-2-1): 13 Ochoa; 27 Pierozzi, 4 Pasalidis, 24 Pellegrino; 59 Zanoli, 25 Maggiore, 26 Basic, 3 Bradaric; 87 Candreva, 20 Kastanos; 33 Tchaouna (1 Fiorillo, 56 Costil, 5 Boateng, 6 Sambia, 7 Martegani, 9 Simy, 10 Dia, 11 Gomis, 22 Ikwuemesi, 28 Bronn, 55 Vignato, 99 Legowski). All.: F. Inzaghi. Squalificati: nessuno Diffidati: Gyomber, Bradaric, Kastanos Indisponibili: Gyomber, Fazio, Pirola, Coulibaly



Arbitro: Chiffi di Padova

