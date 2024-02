Serie A, Bologna-Sassuolo 4-2

Bologna-Sassuolo 4-2 DIRETTA

Thorstvedt al 14'

autogol Viti al 24'

Volpato al 34'

Fabbian al 73'

Ferguson all'83'

Saelemaekers all'87'

La vigilia. Chiuso il mercato, si torna in campo: per Bologna e Sassuolo è tempo di derby, da vivere con il medesimo obiettivo: ritrovare la vittoria. Ne ha bisogno il Bologna per riprendere il cammino verso l'Europa, ma pure i neroverdi, che si ritrovano in piena bagarre salvezza, a un punto dalla zona retrocessione. È in frenata la squadra rossoblù, che era arrivata quarta solitaria in classifica a Natale, battendo a domicilio l'Atalanta (1-0) con gol all'ultimo minuto di Ferguson: da allora è scivolata all'ottavo posto, complici i due punti raccolti nelle ultime 4 partite. L'ultimo pareggio esterno con il Milan, però ha il sapore dell'inversione di tendenza: per confermarla serve la vittoria nel derby con il Sassuolo e il fatto che il match si disputi al Dall'Ara potrebbe essere un fattore, visto che i rossoblù hanno fatto del rendimento interno il loro punto di forza, anche se Motta, squalificato, sarà in tribuna e in panchina siederà il suo vice Hugeux. Il Bologna, tra le mura amiche ha segnato 14 gol e ne ha subiti 3 soltanto nelle ultime nove uscite, 5 dall'inizio del campionato in 10 gare.



Ma ha bisogno di una reazione anche il Sassuolo, reduce da due ko consecutivi con Monza e Juventus, ma soprattutto dai soli 4 punti raccolti da dicembre a oggi in 8 gare. In trasferta non vince dal 26 novembre (3-4) ad Empoli. Il punto debole è la fase difensiva: 37 le reti incassate, la quarta peggiore della serie A dopo quelle di Salernitana, Frosinone e Cagliari. Dionisi arriverà al Dall'Ara senza l'indisponibile Berardi e lo squalificato Henrique, Motta privo di Ndoye, ma con il ritrovato Posch in difesa, che ha scontato un turno di squalifica. Tra i neroverdi il volto nuovo è il terzino sinistro Doig, acquistato dal Verona, mentre il centrale Kumbulla è indisponibile. In casa Bologna è arrivato l'attaccante danese Odgaard dall'Az Alkaar come vice Zirkzee, aspettando il talento argentino Castro, impegnato al preolimpico e il giovane Ilic, difensore serbo arrivato per sostituire Bonifazi, partito alla volta di Frosinone. Dionisi è senza la sua stella, Motta potrà invece contare su Zirkzee, che con 8 reti è il miglior marcatore della squadra e ha ritrovato il gol a San Siro dopo un mese e mezzo di stagione. Con lui ha ritrovato il gol anche Orsolini. (6 in campionato).



Bologna e Sassuolo arrivano al derby in programma domani sera al Dall'Ara, alle 20.45, con il medesimo obiettivo: vincere.

Diverso è il significato dei tre punti: significherebbero riprendere la corsa per l'Europa, per il Bologna, e provare a prendere respiro dalla lotta salvezza, per il Sassuolo.



