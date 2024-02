Serie A: Lecce-Fiorentina 1-1 DIRETTA

Serie A: in campo allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare, Lecce-Fiorentina 1-1 DIRETTA

LECCE-Fiorentina 1-0! Al 17' gol di Oudin. Tiro a giro con il mancino, Terracciano non si muove: gol dei padroni di casa!





Belotti, l'ultimo arrivato in casa Viola, parte dalla panchina e potrebbe subentrare a partita in corso. Out Nico Gonzalez, non al meglio. Alle spalle di Nzola dunque ci saranno Beltran, Bonaventura e il recuperato Sottil. Italiano deve rinunciare anche a Ikoné, squalificato, e Arthur, indisponibile per un affaticamento. Ancora fuori Milenkovic: a presidiare la difesa saranno Martinez Quarta e Ranieri con ai lati Biraghi e Faraoni.



D'Aversa deve fare a meno di Ramadani, squalificato, ma può contare sul rientro di Banda, schierato dal primo minuto. Insieme a lui, a comporre il tridente offensivo, Kristovic e Almqvist.





La vigilia. Senza Arthur ma con un Belotti in più. La Fiorentina si presenterà così domani sera sul campo del Lecce per l'anticipo della 23esima giornata di campionato. Il centrocampista brasiliano, già alle prese da tempo con fastidi al ginocchio, salterà la trasferta pugliese per un affaticamento muscolare mentre l'attaccante arrivato in prestito dalla Roma, dopo il primo allenamento svolto stamani al Viola Park, figura tra i convocati e non è escluso che, con la maglia numero 20 sulle spalle, possa essere già impiegato a gara in corso. Nell'attesa Vincenzo Italiano, attraverso i canali del club, gli ha dato il benvenuto.



"Sono convinto che Andrea ci darà una grossa mano, ha qualità e caratteristiche che ci aiuteranno, ma la cosa positiva è l'entusiasmo che ha mostrato per essere qui da noi. Si vede che è un professionista serio, abituato a lavorare, sono soddisfatto del suo arrivo". In questo inizio 2024 la Fiorentina non ha ancora vinto una partita al di là della qualificazione alle semifinali di Coppa Italia conquistate contro il Bologna ai rigori. Per il resto ha raccolto un punto frutto del 2-2 interno con l'Udinese e subito tre sconfitte, nella semifinale di Supercoppa con il Napoli e in campionato a Reggio Emilia con il Sassuolo e domenica scorsa contro l'Inter al Franchi. Risultati che hanno fatto scivolare i viola al 6° posto, pur con una partita in meno. "Dobbiamo cercare di muovere la classifica e ricominciare a correre anche noi. In questo girone di ritorno contano i risultati e fare le prestazioni sempre al massimo".



A iniziare da domani in casa di un Lecce affamato di punti. "Abbiamo lavorato bene in questi giorni cercando di preparare nel migliori dei modi questa gara molto complicata. Cercheremo di dare un seguito all'ottima prestazione fatta contro l'Inter anche se abbiamo perso - ha dichiarato il tecnico viola - Non siamo stati bravi nella circostanza a sfruttare bene le occasioni, compreso il rigore, ma i ragazzi mi sono piaciuti. Dobbiamo migliorare davanti quando creiamo le occasioni e comunque ripartire da quella prova. Nel girone di ritorno ogni partita diventa importante, se hai degli obiettivi, sei vuoi restare nelle zone alte della classifica devi essere continuo nel rendimento e cercare di sbagliare il meno possibile". Rispetto all'ultimo match torna a disposizione Biraghi ma mancheranno oltre a Arthur l'acciaccato Christensen, Castrovilli, Dodo e Kouamé impegnato in Coppa d'Africa. Sul fronte cessioni Yerry Mina è passato a titolo definitivo al Cagliari.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-3): Falcone - Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo - Kaba, Blin, Oudin - Almqvist, Kristovic, Banda. Allenatore: D'Aversa.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi - Maxime Lopez, Duncan - Sottil, Beltran, Bonaventura - Nzola. Allenatore: Italiano.

