Serie A: Milan-Bologna 0-1 LIVE

In campo Milan-Bologna 0-1 DIRETTA per l'anticipo del sabato sera della 22esima giornata di Serie A

Partita interrotta al minuto 16, il numero di maglia di Mike Maignan. Un segno di solidarietà dopo i cori razzisti ricevuti dal portiere rossonero (oggi rimasto impassibile durante il minuto di silenzio) durante la precedente partita dei rossoneri a Udine. Poco prima del match, l'amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani, aveva parlato davanti alle telecamere dicendo che gli eventi della scorsa settimana "hanno fatto schifo". Ai tifosi è stato chiesto di accendere le torce dei propri smartphone per trasformare lo stadio in un mare di luce contro le tenebre del pregiudizio.

LA VIGILIA

La quinta vittoria consecutiva in campionato per continuare a "stare bene mentalmente" e seguire le orme di un tifoso milanista che è sul tetto del mondo. "Sinner? Ha fatto qualcosa di incredibile, battere il numero uno con forza, come lo ha battuto lui. Non puoi arrivare a quei livelli senza talento e se non hai lavorato su quel talento. In questi anni nel nostro percorso, abbiamo dimostrato di poter lavorare in un certo modo, avere la mentalità giusta e forse in questo assomigliamo a Jannik, ma lui è al top del mondo e noi stiamo lavorando per arrivarci", racconta Stefano Pioli in conferenza. E' lunga la strada da fare per il Milan, ma i risultati ottenuti nelle ultime uscite hanno allontanato nubi e tensioni. Sabato a San Siro arriva il Bologna, grande sorpresa del campionato, e con un pensiero a Sinisa Mihajlovic a poco più di un anno dalla sua scomparsa ("manca a tutto l'ambiente", le parole di Pioli), i rossoneri dovranno confermare quanto di positivo fatto nelle ultime uscite.

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): 16 Maignan, 2 Calabria, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 19 Theo Hernandez, 8 Loftus-Cheek, 7 Adli, 14 Reijnders, 11 Pulisic, 9 Giroud, 10 Leao (57 Sportiello, 83 Mirante, 82 Simic, 38 Terracciano, 24 Florenzi, 46 Gabbia, 18 Romero, 80 Musah, 17 Okafor, 15 Jovic). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Musah, Reijnders.

Indisponibili: Kalulu, Caldara, Tomori, Thiaw, Pellegrino, Krunic, Chukwueze, Bennacer, Pobega.



Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski, 29 De Silvestri, 31 Beukema, 33 Calafiori, 15 Kristiansen, 8 Freuler, 20 Aebischer, 7 Orsolini, 6 Moro, 19 Ferguson, 9 Zirkzee. (23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 4 Ilic, 16 Corazza, 22 Lykogiannis, 26 Lucumi, 80 Fabbian, 82 Urbanski, 10 Karlsson, 56 Saelemaekers). All.: Thiago Motta. Squalificati: Posch. Diffidati: Aebischer, Freuler, Saelemaekers. Indisponibili: El Azzouzi, Ndoye, Soumaoro, Van Hooijdonk.

Arbitro: Massa di Imperia.

