Australian Open, Sinner batte Rublev in tre set e vola in semifinale

Jannik Sinner è in semifinale degli Australian Open. Ai quarti, il numero uno del tennis azzurro ha battuto in tre set il russo Andrey Rublev, n.5 al mondo, con il punteggio di 6-4 7-6, 6-3. Per un posto in finale, l'altoatesino affronterà Novak Djokovic.

E' la prima volta che Sinner accede alle semifinali del primo slam stagionale. Prima di lui, solo Matteo Berrettini nel 2022 era riuscito a raggiungere la semifinale a Melbourne. L'altoatesino ha conquistato anche la prima vittoria in carriera su un giocatore tra i Top 5 al mondo in un torneo dello slam, raggiungendo inoltre la semifinale senza perdere nemmeno un set. L'incontro con Rublev è durato due ore e 40 minuti, di cui 1h20' solo per portare a termine la seconda partita, vinta dall'azzurro al tie break col punteggio di 7-5.

"E' stato difficile giocare con Rublev, è stata durissima. Potevo perdere sia il primo che il secondo set, lui ha avuto tante palle break e mi sono salvato con il servizio. Sono felice di essere in semifinale". Così Sinner commenta a caldo la vittoria su Rublev che gli vale l'accesso alla semifinale dell'Open d'Australia. Ora lo aspetta Novak Djokovic: "L'ho battuto due volte e sono fortunato ad affrontare il numero uno del mondo. Sarà dura, darò il 100% e poi vediamo cosa accadrà", ha affermato l'azzurro. Il punto di svolta del match col russo è stato il tie break del secondo set, quando si è trovato sotto 1-5.

"Non so come ne sono uscito, ho cercato di giocare i miei punti al servizio e ho strappato la battuta due volte - ha spiegato Sinner -. Mi piacciono questi momenti, mi alleno per questi punti di pressione. Sono contento di esserne uscito così e il lavoro col mio team sta pagando". Nessuna polemica per l'orario del match, cominciato davvero tardi: "E' un piacere giocare su questo campo, non importa che ora sia".

