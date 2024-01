Serie A: in campo allo Stadio Benito Stirpe Frosinone-Cagliari 0-1 DIRETTA

Frosinone-CAGLIARI 0-1 al 26'! Rete di Ibrahim Sulemana. Azione corale dei rossoblù, Azzi mette in mezzo un bel cross su cui Petagna fa un grande lavoro fisico per spostare Okoli, non riuscendo però poi nella girata al volo. La palla resta comunque all'altezza del dischetto e Sulemana batte Turati con un destro nell'angolino.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA