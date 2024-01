Australian Open: Sinner accede al terzo turno

Jannick Sinner vola al terzo turno degli Australian Open di tennis. Il 22enne altoatesino numero 4 al mondo ha battuto con un netto 6-2 6-2 6-2 il 23enne nederlandese Jesper de Jong (n.161).

Al prossimo turno affronterà l'argentino Sebastian Baez (n.29) che ha superato in quattro set (7-5, 2-6, 6-2, 6-4 dopo 3h14' di gioco) il colombiano Daniel Galan, meritandosi per la prima volta in carriera l'accesso al terzo turno dello Slam australiano.

Approda al terzo turno anche Flavio Cobolli che ha sconfitto in quattro set il russo Pavel Kotov (7-5, 6-3, 5-7, 6-2) ed ora affronterà l'australiano Alex De Minaur, n.10 del ranking, che ha dominato (6-3, 6-0, 6-3) Matteo Arnaldi.

Nel tabellone femminile, la sedicenne Mirra Andreeva, nel match del secondo turno ha lasciato appena due game alla numero 6 del mondo, la tunisina Ons Jabeur, eliminata 6-0, 6-2. La giovanissima russa (n.47 del ranking Wta) ha avuto la meglio in meno di un'ora, cogliendo la prima vittoria in carriera contro una top 10. Per un posto negli ottavi affronterà la francese Diane Parry (n.72) che ha battuto in due set (7-5, 6-2) un'altra russa, Kamilla Rakhimova (n.90).

La tennista siberiana vive a Cannes dall'inizio del 2022, dove si allena sotto la direzione di Jean-René Lisnard e Jean-Christophe Faurel, insieme alla sorella maggiore Erika (113ma a 19 anni). Jabeur era già stata eliminata al secondo turno a Melbourne un anno fa, dove Andreeva aveva raggiunto la finale del torneo juniores.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA