Serie A: in campo Atalanta-Frosinone 3-0 DIRETTA

In campo Atalanta-Frosinone 3-0 DIRETTA

GOL DE KETELAERE! ATALANTA-Frosinone: 3-0 al 14'. Incontenibile lo schieramento casalingo, a segno Charles De Ketelaere! Dopo appena sessanta secondi dal raddoppio la Dea cala il tris, e lo fa con un'efficace triangolazione tra De Roon ed il trequartista belga. Il mediano olandese da il via alla ripartenza, poi all'altezza dell'area di rigore avversaria invita De Ketelaere alla conclusione, che viene effettuata puntualmente sotto la traversa difesa da Turati. Atalanta che allunga ancora le distanze, assist servito da Marten De Roon.

EDERSON! ATALANTA-Frosinone: 2-0. Raddoppio Dea al minuto 13', rete di Ederson Da Silva! Efficace dialogo tra De Ketelaere e Ruggeri, con il blega che crea il presupposto per il traversone dell'esterno italiano, poi quest'ultimo alza lo sguardo e con un preciso cross pesca Ederson che a tu-per-tu non sbaglia. Quinto gol stagionale per il trequartista alla corte di Gasperini, 2-0 Atalanta.

KOOPMEINERS! ATALANTA-Frosinone: 1-0 all'8. Si sblocca subito il match al Gewiss Stadium, il timbro è quello di Teun Koopmeiners! Lusuardi ripiega fallosamente su Holm, provocando il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta l'olandese, che dopo una breve rincorsa spiazza e beffa Turati trasformando la chance dagli undici metri. Dea in vantaggio dopo 8' di gioco.

