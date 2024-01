Atalanta a forza 5 sul Frosinone, Champions più vicina

Atalanta batte Frosinone 5-0 CRONACA nel posticipo del lunedì della 20esima giornata di Serie A

La fame di Champions dell'Atalanta ha la meglio sulla volontà di riscatto di un rimaneggiato Frosinone, un punto nelle ultime 7 partite e 5 ko di fila. Bergamaschi superiori nel posticipo della ventesima giornata e, ora, a meno 1 dal quarto posto e dalla Fiorentina insieme alla Lazio. Entro il quarto d'ora, partita virtualmente chiusa a Bergamo grazie a Koopmeiners su rigore, Ederson e De Ketelaere che stendono la squadra di Di Francesco, virtualmente incapace di reagire se non in sporadiche occasioni, un paio dopo l'intervallo. Chiudono Zappacosta e Holm nel finale per un 5-0 eloquente.

Strada subito spianata per i nerazzurri grazie a Holm che prende la linea di fondo a Lusuardi provocandone il contatto falloso: dal dischetto Koopmeiners spiazza Turati. In rapida successione, Ruggeri imbecca il taglio di Ederson davanti all'area piccola. Quindi il recupero alto di Scamacca, rifinito dallo stesso brasiliano e da De Roon, libera De Ketelaere al sinistro che sbatte sotto la traversa infilandosi in porta. Se al ventesimo Koopmeiners manca la doppietta non chiudendo bene il diagonale destro, a metà primo tempo e oltre potrebbero arrotondare Ederson, fermato da Bonifazi a rimorchio di Holm, e Scamacca, che impegna di testa Turati su cross di Koopmeiners. I ciociari, costretti a riciclare Lusuardi terzino sinistro e privi di Marchizza, Monterisi, Oyono, Kalaj, Baez e Cuni, si affacciano solo al quarantesimo con Mazzitelli che incrocia il pallone servitogli da Soulé trovando la risposta di Carnesecchi. Poco più tardi, invece, non c'è contatto tra Djimsiti e Cheddira, che sterza su se stesso perdendo l'equilibrio alla destra dell'area avversaria. Alle soglie dell'intervallo, altra palla buona per Mazzitelli, innescato da Harroui dal vertice destro: occasione finita nella Curva Sud in costruzione.

Nella ripresa Di Francesco passa a tre in difesa inserendo Romagnoli, Gelli a destra a tutta fascia con Brescianini allargato sull'altro lato e Ghedjemis. Risponde Gasperini dopo 9' con Hien e Zappacosta a dare il cambio a Kolasinac e Ruggeri. Sfida addormentata. Al tredicesimo Soulé si libera di Hien ma il destro è debole. Al diciottesimo, per i locali, dentro Muriel e Miranchuk per Scamacca e De Ketelaere. Ne nascono uno scambio lungo ma imperfetto tra Muriel e Zappacosta e un contropiede corale sprecato da Miranchuk. Dopo la mezzora Zappacosta, liberato centralmente dall'uno contro uno vinto da Muriel su Romagnoli, conclude a lato. Raddrizzerà la mira da dentro l'area per trasformare nel 4-0 nell'angolino il passaggio di Pasalic, sostituto di Ederson, dopo la chance sprecata da Ghedjemis, fermato da Carnesecchi sul filtrante di Cheddira. Prima del recupero Holm prende il palo alto di testa sull'ultimo corner infilando da zero metri. Pasalic si vede parare il possibile 6-0 e Prontera mette fine alle sofferenze del Frosinone.

