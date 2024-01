Serie A, in campo alle 18.00 Fiorentina-Udinese DIRETTA

In campo alle 18.00 Fiorentina-Udinese DIRETTA

Rete di Lovric al minuto 10. Ripartenza dell'Udinese, Lucca tiene palla e serve Lovric che parte in velocità entra in area e col mancino calcia in diagonale infilando Terracciano.

C'è anche il neo acquisto Davide Faraoni fra i convocati della Fiorentina per la partita contro l'Udinese: l'ex difensore del Verona è stato preso in prestito con diritto di riscatto e indosserà la maglia numero 22.

'Dopo il passo falso con il Sassuolo dobbiamo ricominciare a muovere la classifica - ha dichiarato Vincenzo Italiano ai canali ufficiali del club - La concentrazione deve essere tutta su questo impegno, poi penseremo alla Supercoppa. L'arrivo di Faraoni? Abbiamo aggiunto alla rosa un giocatore importante ed esperto, sono convinto che ci darà una grossa mano''. Fra i viola torna a disposizione anche Riccardo Sottil.



"La settimana è cominciata con rabbia sana per la sconfitta contro la Lazio secondo me immeritata. La competizione si è alzata con il rientro di tre giocatori e, di conseguenza, tutto viene più forte". Lo ha detto Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, prima della partita contro la squadra viola. Circa le scelte e le nuove disponibilità, il tecnico ha fatto sapere che in porta giocherà ancora Okoye, mentre per l'attacco Brenner ha un'autonomia di una decina di minuti e Davis di almeno mezz'ora. Discorso diverso per il difensore Giannetti: "Mi è piaciuto molto, è stata una sorpresa, è stato un mese fermo, ha sofferto ma è come si fosse sempre allenato con noi, cattivo, deciso nelle letture, deve aspettare però il giro della ruota, perché ad oggi i difensori stanno facendo bene".

