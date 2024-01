Serie A, in campo alle 12.30 Lazio-Lecce 0-0 DIRETTA

In campo alle 12.30 Lazio-Lecce DIRETTA

Contro il Lecce, ad agosto, la Lazio incappò nella prima sconfitta stagionale, che diede il via a un periodo complicato; è proprio contro i giallorossi, nella prima partita del girone di ritorno, che la squadra di Maurizio Sarri vuole dimostrare di essere definitivamente cambiata e di poter ambire ad un posto al 'tavolo' della Champions, ora distante tre punti. I biancocelesti stanno vivendo un grande momento, vista la striscia positiva di quattro vittorie (tre in campionato più l'ultima in Coppa Italia con la Roma).

A pochi giorni dal 124esimo anniversario dalla fondazione del club e smaltita la gioia del derby di mercoledì scorso, coincisa con il 65/o compleanno di Sarri, il tecnico capitolino imposterà la miglior formazione possibile contro i salentini (avversario a lui ostico, visto che in sette precedenti in carriera ha battuto il Lecce solo una volta, alla guida della Juve). In porta torna Provedel, assente per febbre con la Roma; confermati Lazzari e Marusic sulle fasce, al pari della coppia centrale Patric-Romagnoli. La bella notizia a centrocampo è lo stato di forma di Luis Alberto: lo spagnolo, andato ko lo scorso 22 dicembre, ha velocizzato le tappe del rientro e si gioca una maglia con Vecino. In attacco gli scenari sono due, visto l'infortunio di Castellanos nel derby ("lesione di basso/medio grado alla regione adduttoria della coscia sinistra", recita il comunicato, è a rischio per la Supercoppa italiana del 19 dicembre).

La prima ipotesi è Felipe Anderson falso nueve (però il brasiliano ha un polpaccio sinistro indolenzito), oppure, in caso di suo pieno recupero, il ritorno di Ciro Immobile. Il capitano scalpita per rientrare (anche lui si era fatto male a Empoli. come Luis Alberto), ma solo l'allenamento odierno darà a Sarri le indicazioni necessarie se schiarlo o tenerlo in panca.

Gli esterni offensivi, sia con Felipe che con Immobile, saranno Isaksen e Pedro, il match-winner del derby.

Nel caso in cui Immobile riesca a giocare dal primo minuto, il Lecce dovrà fare molta attenzione: il capitano biancoceleste è andato sempre in rete nelle ultime tre partite con i pugliesi.

In 44 precedenti contro i salentini, la Lazio ha totalizzato 20 successi, 12 pareggi e 12 sconfitte: all'Olimpico, lo score dei biancocelesti migliora assai, con una sola sconfitta, otto pareggi e dodici vittorie. Tuttavia, negli ultimi tre precedenti la formazione giallorossa ha messo in serie difficoltà la Lazio, ottenendo due vittorie e un pareggio. Motivo per cui la soglia dell'attenzione dovrà essere altissima, soprattutto adesso che il quarto posto Chhampions è tornato visibile.



