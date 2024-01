Serie A: Sassuolo-Fiorentina 1-0 DIRETTA

In campo al Mapei Stadium: Sassuolo-Fiorentina 1-0 DIRETTA

GOL! SASSUOLO-Fiorentina 1-0 al 9'! Rete di Pinamonti. Henrique inventa per Pedersen che centra basso dalla sinistra, piattone di Pinamonti alle spalle di Terracciano.



La vigilia. Archiviato un 2023 che Vincenzo Italiano non smette di definire ''straordinario', la Fiorentina punta a cominciare il nuovo anno nel migliore dei modi, dando continuità a quanto fatto soprattutto nelle ultime settimane.

Una striscia positiva che ha permesso di scalare la classifica fino ad arrivare in zona Champions e che il tecnico e i suoi giocatori non intendono interrompere a Reggio Emilia contro il Sassuolo, primo impegno del 2024.

''Dobbiamo mantenere questo spirito e questa mentalità e avere tutti un unico obiettivo, sudare la maglia, uscire dal campo sempre a testa alta, farsi rispettare dagli avversari e puntare sempre a ottenere il massimo - le parole di Italiano, come al solito ai canali ufficiali del club -. Veniamo da un anno che ci ha dato tante soddisfazioni anche se resta il rammarico per le due finali perse pur avendole ben affrontate. Dispiace poi per i gravi infortuni subiti da Castrovilli e Dodò''.

Due giocatori che continuano ad essere indisponibili, ma non sono gli unici: la Fiorentina si presenta a Reggio Emilia in emergenza sulle fasce per l'assenza contemporanea degli infortunati Nico Gonzalez e Sottil e di Kouamé (vicino al rinnovo) convocato per la Coppa d'Africa. Al momento gli unici esterni offensivi su cui l'allenatore può contare sono Ikoné e Brekalo che finora sono andati sotto le aspettative, non a caso lo stesso Italiano in settimana ha provato anche un nuovo modulo, il 4-3-2-1. Ma al di là degli schieramenti e di chi giocherà dal 1' o a gara in corso (al momento i ballottaggi riguardano la difesa con Milenkovic, il neo papà Ranieri e Martinez Quarta in lizza per due posti, e l'attacco con Beltran e Nzola al solito coinvolti) e conterà lo spirito. ''Con il Sassuolo sarà una sfida tosta - sottolinea Italiano -, gli emiliani stanno vivendo un momento delicato ma nel proprio stadio hanno sempre creato problemi agli avversari, hanno giocatori di qualità specie in avanti. Noi però vogliamo dare continuità a quanto fatto finora, ci aspetta un gennaio pieno di impegni molto importanti, perché siamo in corsa su tutte le competizioni, campionato, Coppa Italia, Supercoppa. Sono banchi di prova davvero difficili, con obiettivi stagionali che cercheremo di tenere vivi il più possibile. Bisogna continuare così, senza abbassare la guardia''.

