Serie A, in campo Bologna-Genoa 0-1 LIVE

In campo Bologna-Genoa 0-1 LA DIRETTA

Prima metà di gara con due soli squilli. Il primo di Orsolini, a impegnare Martinez; il portiere del Genoa ha risposto però bene con una bella parata. Il secondo di Gudmundsson, che poi è quello che decide per ora la sfida: punizione intelligente, che sbuca all'ultimo davanti a Ravaglia e buca il portiere del Bologna. Per il resto, tanta densità in campo, qualche lampo tecnico individuale e poco altro.

Nel finale di primo tempo, Motta ha parlato a lungo col suo staff ed è parso molto insoddisfatto della prestazione del Bologna; facile allora ipotizzare qualche cambio al rientro dagli spogliatoi. Genoa invece molto ordinato in campo, perciò mister Gilardino potrebbe lasciare tutto invariato, sebbene ci sia Vasquez già ammonito.

Al 21' Bologna-Genoa 0-1. Rete di Gudmundsson. Direttamente da punizione, il numero 11 del Grifone se ne frega di quanto sia defilata la punizione e calcia direttamente in porta. Palla che compare all'improvviso davanti a Ravaglia, il quale non riesce a reagire in tempo.

Le formazioni

Il Bologna si schiera con un 4-2-3-1 formato da: Ravaglia - Posch, Calafiori, Lucumí, Lykogiannis - Freuler, Moro - Fabbian, Orsolini, Urbanski - Zirkzee. All. Motta. A disposizione: Bagnolini, Skorupski; Beukema, Corazza, De Silvestri, Kristiansen; Aebischer; Saelemaekers, Van Hooijdonk

Il Genoa risponde invece con un 3-5-2 in cui figurano: Martinez - Vogliacco, Dragusin, Vasquez - Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias - Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino. A disposizione: Calvani, Sommariva; Bani, De Winter, Haps, Martin, Matturro; Galdames, Kutlu, Papadopoulos; Fini, Puscas, Retegui.

Rispetto al k.o. di Udine, mister Motta cambia cinque giocatori su 11. In porta fiducia a Ravaglia, visto il suo ottimo momento di forma, nei quattro di difesa ritorna titolare Lucumí, mentre viene confermato Urbanski. Orsolini preferito dal primo minuto a Saelemaekers, mentre Ferguson (squalificato) viene rimpiazzato da Fabbian.

Anche Gilardino cambia qualcosa rispetto all’11 che aveva strappato un ottimo pari all’Inter. Nei tre di difesa scala Vasquez e si rivede Vogliacco, mentre a centrocampo l’infortunato Strootman lascia il posto a Malinovskyi. Davanti confermato il tandem offensivo Ekuban-Gudmundsson, con Retegui che parte ancora dalla panchina.

Il pre-partita

Dopo tre vittorie consecutive, il Bologna ha conosciuto l’amaro sapore della sconfitta (0-3 contro l’Udinese) e vorrà sicuramente rimettersi in marcia per restare nelle zone più nobili della classifica. Attualmente al quinto posto (con 31 punti) stasera la squadra di mister Motta vuole allungare su Atalanta (29), Roma e Napoli (28), prime sue inseguitrici.

Il Genoa è invece reduce da tre risultati utili consecutivi in campionato, compresi i due pareggi (1-1) contro le prime due della classifica, ovvero Inter e Juventus. Lontano dal Ferraris, per il Grifone sono però finora maturati soltanto tre risultati positivi (due vittorie) su nove incontri in trasferta e attualmente sono solo sei i punti di margine sulla zona retrocessione.

