Coppa Italia, in campo Atalanta-Sassuolo 1-0 LIVE

In campo Atalanta-Sassuolo 1-0

Al 25' Atalanta in vantaggio con una rete di De Ketelaere.

Preso a San Silvestro, passato dalle visite mediche a Capodanno e ora a disposizione. Isak Hien è la grande novità in casa Atalanta. Il difensore ex Verona è stato subito convocato per l'ottavo di Coppa Italia contro il Sassuolo di oggi alle 18 a Bergamo.

Per il nazionale svedese c'è il gradimento immediato dell'allenatore, Gian Piero Gasperini: "Hien copre un settore dove siamo in difficoltà e saprà darci una mano importante: conosce il campionato italiano e potrà essere sicuramente utile". Nel primo pomeriggio, le dichiarazioni entusiaste del nuovo arrivo: "Meglio tardi che mai, sono eccitato per la nuova avventura", ha scritto Hien su Instagram, facendo intendere di essere stato un obiettivo fin dall'estate. Dal canale YouTube dell'Atalanta, invece, il saluto ai nuovi tifosi: "Sono felice, ci vediamo presto al Gewiss Stadium".

Nel reparto arretrato a tre continuano a essere assenti Toloi e Palomino, ma torna un titolare dopo i fastidi all'adduttore nel prepartita col Lecce: "Abbiamo recuperato Scalvini, per il resto più o meno siamo quelli", afferma Gasperini. A centrocampo Adopo, colpito da lombalgia, è sostituito dal 2006 Mendicino, fatto esordire in Europa League col Rakow Czestochowa. Gasperini, che ha perso Lookman in Coppa d'Africa e dovrebbe proporre un turnover mirato con Miranchuk e Muriel titolari davanti più l'ex di turno Zortea in fascia, non prende l'impegno sottogamba.

"La Coppa Italia è importante per noi che non possiamo puntare allo scudetto o alla Champions - la riflessione della vigilia -. Negli ultimi anni abbiamo perso due finali. Il Sassuolo col Milan è stato in partita fino alla fine e questi ottavi di coppa hanno già riservato sorprese. Va affrontato con attenzione".

I nerazzurri cercano il bis dell'unico trofeo in bacheca, vinto nel lontano 1963 contro il Torino, dopo le finali del 1987, 1996, 2019 e 2021 con Napoli, Fiorentina, Lazio e Juventus. "Una competizione che interessa a tutti, quando entra nel vivo - chiude Gasperini -. Nell'albo d'oro sono sempre le stesse squadre che vincono, noi cercheremo di inserirci".

