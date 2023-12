Davis, la Corte Ue, Vialli: un 2023 di sport in chiaroscuro

L'oro mondiale di Gianmarco Tamberi, lo storico terzo scudetto del Napoli, Davis che torna in Italia dopo oltre 50 anni. Ma anche la morte di Gianluca Vialli. E poi la sentenza Ue sulla Superlega. Il 2023 chiude i battenti e sono tante le immagini che il mondo dello sport ha regalato nell'anno solare, comprese la Ryder Cup disputata a Roma e l'ingresso in Costituzione dell'attività sportiva.

GENNAIO - Il 6 gennaio 2023 a Londra, a 58 anni, si spegne Gianluca Vialli, ex di Juve e Samp, ma anche capo delegazione dell'Italia nell'Europeo vinto nel 2021. Un dramma che arriva pochi giorni dopo la morte di un altro grande dello sport mondiale come Pelè. Gennaio 2023, esattamente il 20, è anche il mese che segna la giustizia sportiva con la prima sentenza per il caso plusvalenze che ha portato la Juventus al -15 in classifica (sentenza poi ridotta a maggio al -10 definitivo).

FEBBRAIO - La 47ª edizione dei Mondiali di sci si apre nel segno dell'Italia. Federica Brignone, infatti, conquista il 6 febbraio la prima storica medaglia d'oro azzurra in una rassegna iridata nella combinata femminile di Méribel. Qualche giorno dopo, l'8, altro oro in casa Italia: Marta Bassino nel SuperG.



MARZO - il mese si apre con una conferma: Samuele Ceccarelli, dopo essersi laureato campione italiano nei 60 metri, bissa il successo a livello continentale negli Euroindoor di Istanbul. Vince con il tempo di 6.47 davanti a Marcell Jacobs.



APRILE - In rassegna passano i cori di matrice razzista registrati nella semifinale d'andata di Coppa Italia tra Juve e Inter. Insulti ai quali Romelu Lukaku rispose esultando dopo il rigore segnato. Un'esultanza costatagli il secondo giallo e dunque l'espulsione. Il 22 aprile, però, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, concede la grazia al calciatore nerazzurro, annullando dunque la squalifica di una giornata.



MAGGIO - Trentatré anni dopo l'ultima volta il Napoli torna a festeggiare uno scudetto, il terzo della sua storia. Il primo senza Diego Armando Maradona. I partenopei si laureano campioni d'Italia con cinque giornate d'anticipo, precisamente il 5 maggio 2023, pareggiando con l'Udinese. Maggio, poi, si conclude con la sconfitta ai rigori della Roma nella finale dell'Europa League che vede trionfare il Siviglia.



GIUGNO - Una buona Inter non basta a Simone Inzaghi per vincere la finale Champions del 10 giugno a Istanbul. I nerazzurri perdono dal Manchester City, campione d'Europa per la prima volta nella sua storia: basta il gol dello spagnolo Rodri nella ripresa. Pochi giorni prima sorte simile e amara anche per la Fiorentina, con il ko in finale di Conference League. Una sconfitta contro il West Ham maturata al 90'.



LUGLIO - Parte il mercato e Leo Messi approda negli Stati Uniti. Firma con l'Inter Miami un contratto fino al 2025 e in America scatta la febbre da calcio.



AGOSTO - Ferragosto viene scosso dalle dimissioni improvvise del ct azzurro, Roberto Mancini. La notizia coglie di sorpresa il presidente Figc, Gravina, dietro l'addio c'è anche l'offerta saudita e la panchina dell'Arabia. In pochi giorni la Federcalcio corre ai ripari e annuncia Luciano Spalletti come sostituto. Agosto passa alla storia anche per l'oro dell'alto ai Mondiali per Gianmarco Tamberi. Era l'ultima medaglia che gli mancava, arriva a Budapest con la misura di 2.36.



SETTEMBRE - Il 20 settembre l'attività sportiva entra nell'articolo 33 della Costituzione. "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme", recita la Carta. Ma c'è anche lo sport d'alto livello a farla da padrone con la prima Ryder Cup di golf disputata in Italia, al Marco Simone di Guidonia. L'Europa batte gli Usa, la manifestazione è un successo planetario. Un trionfo commerciale anche per la città di Roma, da quasi 1 miliardo e mezzo di euro.



OTTOBRE - Esplode il caso scommesse vietate ai calciatori. In A sono coinvolti diversi nomi, a partire da Nicolò Fagioli della Juventus e Sandro Tonali, in estate volato dal Milan al Newcastle. Per il primo sette mese di squalifica più cinque di pene alternative, mentre per l'ex rossonero sono dieci i mesi di stop, più 8 quelli di pene accessorie. Intanto il 7 ottobre Max Verstappen diventa campione del mondo per la terza volta in Formula 1. Il pilota olandese ha dominato la stagione 2023, trionfando con sei gare d'anticipo.



NOVEMBRE - Due, in assoluto, i protagonisti: Jannik Sinner da una parte e Pecco Bagnaia dall'altra. Il tennista altoatesino è il primo finalista italiano alle Atp Finals di Torino dove è fermato solamente da Djokovic; dopo pochi giorni guida la nazionale italiana al successo in Coppa Davis. Nello stesso giorno, il 26 novembre, esulta anche Bagnaia che vince il suo secondo titolo del motomondiale consecutivo.



DICEMBRE - Il 21 arriva la sentenza della Corte di Giustizia Ue: stabilisce che la Uefa non può esercitare il monopolio e le vieta di porre divieti preventivi a tornei alternativi, aprendo così di fatto una via a progetti in stile Superlega. In un futuro che però è tutto da scrivere.

