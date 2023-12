Coppa Italia: Inter-Bologna alle 21

In campo Inter-Bologna 0-0 - DIRETTA

Non solo la seconda stella in campionato, l'Inter punta anche la stella in Coppa Italia.

I nerazzurri, campioni in carica, esordiranno alle 21 negli ottavi di finale dell'edizione 2023/24 del torneo contro il Bologna, cercando da un lato di continuare il momento positivo e dall'altro di far rifiatare i suoi big. Non manca infatti il turnover nei piani del tecnico interista, Simone Inzaghi, per la sfida con i rossoblù a San Siro.

Si parte dalla porta, dove Audero sostituirà Sommer, mentre la difesa dovrebbe essere l'unico ruolo non toccato, con Bisseck, Acerbi e Bastoni titolari, vista l'emergenza infortuni.

A centrocampo invece spazio ai vari Frattesi, Klaassen, Asllani e Carlos Augusto, mentre in attacco sarà staffetta tra Thuram e Lautaro Martinez, con Arnautovic sicuro in campo dal 1', visto che l'affaticamento che ha escluso Sanchez contro la Lazio non permetterà al cileno di essere disponibile neanche per la garacon la formazione dell'ex Thiago Motta. Troppo importante per Inzaghi cercare di far tirare il fiato ai titolarissimi, visti gli impegni alle porte con Lecce e Genoa per chiudere il 2023, prima di un 2024 che partirà subito forte per i nerazzurri tra gli impegni in campionato e le sfide in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA