Sorteggio Champions: Napoli col Barcellona, Inter pesca l'Atletico e la Lazio il Bayern Monaco

Sorteggiati a Nyon gli ottavi di finale di Champions League.

Questi gli accoppiamenti: Porto-Arsenal, Napoli-Barcellona, Paris Saint Germain-Real Sociedad, Inter-Atletico Madrid, Psv Eindhoven-Borussia Dortmund, Lazio-Bayern Monaco, Copenaghen- Manchester City, Lipsia-Real Madrid.

Per il presidente del Coni, Giovanni Malagò, 'il sorteggio Champions? L'Inter l'anno scorso arrivò seconda nel suo girone e poi arrivò in finale ed è andata vicina a fare un grande risultato. Quello che è molto importante è che noi dobbiamo mantenere questa posizione di punteggio nel ranking che ci consentirebbe di avere la quinta squadra in Champions".

Javier Zanetti, vicepresidente Inter, ai microfoni di Sky Sport, commenta il sorteggio degli ottavi di Champions League che vede l'Inter opposta all'Atletico Madrid. "C'erano tutte grandi squadre. Sapevano che da seconde questo sorteggio poteva essere complicato. Grande rispettto per l'Atletico Madrid. So benissimo come il 'Cholo' Simeone prepara le partita. Sarà un avversario difficile da battere ma anche noi. Siamo in condizione di fare due gradi partite. Ci faremo trovare pronti". "Dovremo partire bene a San Siro ma dovremo fare lo stesso in Spagna - aggiunge Zanetti - Entrambe le squadre hanno grandi giocatori. Speriamo che la forma dell'Inter sarà quella di oggi ma c'è ancora tempo per quelle sfide".

Europa League, i sorteggi

La Roma affronterà il Feyenoord, mentre il Milan giocherà contro lo Stade Rennais nei play off di Europa League.

Questi gli abbinamenti Feyenoord-Roma Milan-Rennes Lens-Friburgo Young Boys-Sporting Lisbona Benfica-Tolosa Braga-Qarabag Shakhtar Donetsk-Marsiglia Galatasaray-Sparta Praga.

