Serie A: in campo Fiorentina-Verona 0-0 e Udinese-Sassuolo 2-0 DIRETTA

FIORENTINA-VERONA 0-0 LA DIRETTA

UDINESE-SASSUOLO 2-0 LA DIRETTA

Al 59' Udinese in 10. Cartellino rosso per Martín Payero dopo una brutta entrata su Erlic.

Al 55' Udinese-Sassuolo 2-0, gol di Roberto Pereyra. Azione insistita di Pereyra che, anche grazie a un rimpallo, si presenta a tu per tu con Consigli: l'uruguayano non sbaglia e raddoppia per i bianconeri.

IL PRIMO TEMPO A FIRENZE

Approccio sbagliato dei viola, i gialloblu nonostante un frazione ricca di occasioni non riescono a portarsi in vantaggio. I veneti conquistano un rigore dopo appena 30 secondi di gioco: sciocchezza con i piedi di Terracciano che si fa perdonare ipnotizzando Djuric dal dischetto. Il portiere viola è ancora protagonista assoluto salvando su due conclusioni a colpo sicuro di Ngonge. Toscani sterili e poco lucidi, Nzola segna dopo aver controllato con la mano, gol annullato.

IL PRIMO TEMPO A UDINE

Prima frazione non proprio divertente. Il match è molto fisico, intrinseco di nervosismo e di aggressività, a tratti anche troppa. Le due squadre si giocano punti importanti e la tensione si sente. I ritmi non sono altissimi, mentre i falli invece sono molteplici e il gioco risulta spezzettato. Nonostante ciò il gol arriva ed è dell'Udinese, in particolare grazie ad un colpo di testa preciso di Lucca che manda l'Udinese all'intervallo in vantaggio di un gol.

Al 36' Udinese-Sassuolo 1-0. Rete di Lorenzo Lucca. Splendido cross di Pereyra che pesca in maniera precisa l'attaccante dell'Udinese: Lucca, senza neanche saltare, riesce ad anticipare Ferrari e a battere Consigli per la rete dl vantaggio.

Al 31' occasione per il Verona. Folorunsho centra basso dal fondo, Ngonge a colpo sicuro, miracolo di Terracciano.

Al 25' il conto totale dei tiri in porta è di 3: 2 per il Sassuolo, 1 per l'Udinese.

Al 18' gol annullato alla Fiorentina. Punizione di Biraghi, controllo macchinoso di Nzola che poi piazza il sinistro alle spalle di Montipo. Ferrieri Caputi annulla per fallo di mano.

Al 2' rigore per il Verona: Piattone rasoterra di Djuric; Terracciano, ammonito per il fallo da rigore, para

I viola, freschi di qualificazione agli ottavi di Conference sono alla ricerca di una continuità di risultati in campionato per consolidare la zona Europa; di fronte, i gialloblu, penultimi e reduci da tre pareggi di fila, bisognosi di punti salvezza.

L'Udinese arriva dalla pesante sconfitta esterna contro l'Inter per 4-0, anche il Sassuolo è reduce da una sconfitta esterna, contro il Cagliari, maturata con il risultato di 2-1 per i sardi.

Le formazioni di Fiorentina-Verona

Italiano opta per Ikone-Beltran-Sottil alle spalle di Nzola. Mandragora e Maxime Lopez sulla linea mediana.

Fiorentina con il 4-2-3-1: Terracciano - Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi - Mandragora, Maxime Lopez - Ikone, Beltran, Sottil - Nzola. A disp.: Christensen, Vannucchi, Pierozzi, Milenkovic, Mina, Parisi, Arthur, Amatucci, Infantino, Barak, Bonaventura, Brekalo, Kouame.

Squalificato Duda, gioca Hongla. Baroni recupera Hien e Magnani al centro della difesa e in attacco si affida a Djuric, supportato da Ngonge-Suslov-Lazovic.

4-2-3-1 anche per il Verona: Montipo - Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano - Folorunsho, Hongla - Ngonge, Suslov, Lazovic - Djuric. A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Dawidowicz, Coppola, Doig, Mboula, Saponara, Serdar, Kallon, Cruz, Cabal, Hen

Le formazioni di Udinese-Sassuolo

Le scelte di Cioffi: a sorpresa va in panchina Samardzic, con Lovric che torna titolare in mediana. In attacco confermato invece Lucca dal 1', supportato da Pereyra. Sulla corsia di sinistra spazio per Kamara, in panchina Zemura.

Formazione UDINESE (3-5-1-1): Silvestri - Kabasele, Kristensen, Perez - Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara - Pereyra - Lucca.

Panchina Udinese: Okoye, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Quina, Tikvic, Ehizibue, Camara, Samardzic, Thauvin, Pafundi.

Le scelte Dionisi: c'è Thorstvedt sulla trequarti, mentre in difesa gioca Pedersen sulla corsia di sinistra con Toljan a destra ed Erlic e Ferrari centrali. In mediana confermato Boloca al fianco di Henrique.

Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli - Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen - Henrique, Boloca - Berardi, Thorstvedt, Laurienté - Pinamonti.

Panchina Sassuolo: Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Castillejo, Volpato, Falasca, Loeffen, Lipari.

