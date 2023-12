Serie A, Napoli-Cagliari - DIRETTA

Napoli-Cagliari 0-0 DIRETTA



L'inizio del match di campionato di serie A tra Napoli e Cagliari è stato posticipato di mezzora, alle 18,30, per consentire l'ingresso agli spettatori rimasti fuori dall'impianto. La decisione - comunicata dallo speaker del Maradona - dopo che i cancelli sono stati aperti in ritardo per consentire di collaudare la copertura dello stadio danneggiata dal vento. Al rinvio di mezz'ora dell'incontro si è arrivati per i danni prodotti dal forte vento che soffia su Napoli al tetto dello stadio Maradona. E' stato necessario l'intervento dei tecnici dello stadio Maradona nelle scorse ore i quali hanno messo in sicurezza le parti del tetto che avevano subito il distacco di alcune piccole cupole divelte dal vento.

Il lavoro, apprende l'ANSA dall'assessore allo sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, è stato poi verificato dai vigili del fuoco, sia sul tetto che attraverso l'utilizzo di un drone, i quali hanno accertato la sicurezza della copertura dello stadio e hanno così potuto dare il via libera all'ingresso dei tifosi e allo svolgimento - sia pure con mezz'ora di ritardo - del match Napoli-Cagliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA