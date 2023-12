Serie A: Lazio-Inter a Maresca e Genoa-Juventus a Massa

Fabio Maresca di Napoli è l'arbitro designato per Lazio-Inter, match clou della 16/a giornata del campionato di calcio di serie A in programma domenica 17 dicembre alle 20.45. Per l'anticipo di venerdì tra Genoa e Juventus è stato invece designato Davide Massa di Imperia mentre Milan-Monza (domenica alle 12.30) sarà diretta da Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

TUTTE LE DESIGNAZONI

Genoa-Juventus (venerdì 15, ore 20.45): Davide Massa di Imperia (Colarossi-Mokhtar/Colombo; Fabbri-Abbattista)

Lecce-Frosinone (sabato 16, ore 15): Zufferli di Udine (Liberti-Ceccon/Camplone; Mazzoleni-Di Vuolo)

Napoli-Cagliari (sabato 16, ore 18): Marcenaro di Genova (Vivenzi-Raspollini/Cosso; Meraviglia-Valeri)

Torino-Empoli (sabato 16, ore 20.45): Marinelli di Tivoli (Bercigli-Cavallina/Ghersini; Marini-Di Martino)

Milan-Monza (domenica 17 ore 12.30): Aureliano di Bologna (Scarpa-Yoshikawa/Ayroldi; Paterna-Mazzoleni)

Fiorentina-H. Verona (domenica 17 ore 15): Ferrieri Caputi di Livorno (Bresmes-Lo Cicero/Sacchi; Valeri-Paganessi)

Udinese-Sassuolo (domenica 17 ore 15): Manganiello di Pinerolo (Di Iorio-Bahri/Pezzuto; Irrati/Maggioni)

Bologna-Roma (domenica 17 ore 18): Guida di Torre Annunziata (Meli-Alassio/Sozza; Chiffi-Longo S.)

Lazio-Inter (domenica ore 20.45): Maresca di Napoli (Passeri-Garzelli/Rapuano; Di Paolo-Gariglio)

Atalanta-Salernitana (lunedì 18, ore 20.45): Feliciani di Teramo (Rossi M.-Cipressa/Marchetti; Nasca-Irrati).



