Serie A: Fiorentina-Salernitana 2-0, Udinese-Verona 2-1 DIRETTA

Serie A,

Fiorentina-Salernitana 2-0 DIRETTA

Udinese-Verona 2-1 DIRETTA



37'GOL! Udinese-VERONA 2-1! Rigore di Djuric. Silvestri indovina l'angolo ma non ci arriva, rasoterra preciso di Djuric dagli 11 metri.

30' GOL! UDINESE-Verona 2-0! Rete di Lucca. Pereyra pesca il taglio in area di Lucca che di destro tocca alle spalle di Montipo.

17' GOL! Fiorentina-Salernitana 2-0 - Raddoppio viola con Sottil!

16' GOL! UDINESE-Verona 1-0! Rete di Kabasele. Punizione tagliata di Samardzic, Kabasele sottomisura devia in fondo al sacco.

6' GOL! Fiorentina-Salernitana 1-0 - Beltran non sbaglia dal dischetto!

LE FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi - Arthur, Duncan - Ikoné, Bonaventura, Sottil - Beltran. A disposizione: Vannucchi, Christensen, Lopez, Gonzalez, Nzola, Infantino, Mina, Martinez Quarta, Mandragora, Parisi, Pierozzi, Barak, Amatucci, Brekalo, Kouamé. Allenatore: Vincenzo Italiano.



SALERNITANA (3-4-2-1): Costil - Daniliuc, Fazio, Pirola - Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric - Candreva, Kastanos - Ikwuemesi . A disposizione: Fiorillo, Salvati, Sambia, Martegani, Simy, Dia, Botheim, Cabral, Gyomber, Maggiore, Bronn, Tchaouna, Lovato, Legowski. Allenatore: Filippo Inzaghi.



Udinese con il 3-5-1-1: Silvestri - Joao Ferreira, Kabasele, Perez - Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura - Pereyra - Success. A disp.: Padelli, Okoye, Kristensen, Masina, Guessand, Lovric, Tikivic, Zarraga, Quina, Ehizibue, Kamara.



4-2-3-1 per il Verona: Montipo - Tchatchoua, Amione, Coppola, Terracciano - Folorunsho, Duda - Ngonge, Suslov, Lazovic - Djuric. A disp.: Berardi, Perilli, Doig, Kallon, Hongla, Faraoni, Calabrese, Charlys, Cruz, Cabal, Mboula, Bonazzoli, Serdar, Henry.

