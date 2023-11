Serie A: in campo Milan-Fiorentina 0-0 LIVE

In campo Milan-Fiorentina 0-0 DIRETTA

Formazione pressoché obbligata per un Milan ridotto all'osso, con Stefano Pioli che non sconfessa le previsioni della vigilia e a centrocampo, nella sfida interna delle 20.45 contro la Fiorentina, schiera dal primo minuto Pobega e Reijnders con Musah, mandando in panchina Krunic. Tridente con Chukwueze, Jovic e Pulisic e il baby Camarda (classe 2008) in panchina. Tra i viola, spazio dal primo minuto in attacco per Beltran, davanti a Nico Gonzales, Bonaventura e Sottil.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA