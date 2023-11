Serie A: in campo Atalanta-Napoli 1-1 LIVE

In campo Atalanta-Napoli 1-1 DIRETTA

ATALANTA-Napoli 1-1 al 53'! Rete di Lookman. Cross di Hateboer, Lookman da centro area di testa batte Gollini.

Atalanta-NAPOLI 0-1 al 44'! Rete di Kvaratskhelia. Di Lorenzo scodella in area, Kvaratskhelia di testa supera Carnesecchi.

GOL ANNULLATO! Rrahmani di testa batte Carnesecchi, ma il difensore del Napoli è in posizione di fuorigioco sul cross di Raspadori. Interviene il Var.

Tornare a Napoli con il sorriso, la voglia di "tornare a vincere" alla guida di una squadra che, ammette, è la più forte che ha mai avuto. Walter Mazzarri si presenta combattivo e pronto nella sua nuova avventura sulla panchina del Napoli che ritrova dieci anni dopo i quattro già trascorsi in azzurro. Ad attenderlo una squadra da risvegliare - dopo la breve e infelice stagione di Rudi Garcia - e un poker di match durissimi, che comincia con l'Atalanta e proseguirà poi con Real Madrid, Inter e Juventus, tutto in 14 giorni. Il tecnico azzurro arriva però senza paura, cominciando dall'ironia che riserva a chi gli dà del 'bollito': "Se è buono - dice - lo mangio anche io. Ma sono talmente esperto che non rispondo a questa sciocchezza. Ho studiato tanto in questi anni, so che il calcio è molto cambiato negli ultimi tre-cinque anni e so anche che una squadra non abituata a vincere lo scudetto quasi fisiologicamente paga qualcosa. I calciatori si sentono forti e magari non rincorrono più l'avversario, ora devo far capire ai ragazzi che non si sottovaluta niente".

