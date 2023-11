Serie A: Bologna-Torino 2-0 DIRETTA e FOTO

In campo Bologna-Torino 2-0 DIRETTA e FOTO per il Monday night della 13esima giornata di Serie A

GOL e MOMENTI CLOU

Bologna-Torino 2-0 - Al 90' Zirkzee chiude la gara

Bologna-Torino 1-0 - Al 56' Fabbian porta in vantaggio i padroni di casa

Bologna-Torino 0-0 - Al 18' annullato un gol di Vlasic dei granata per fuorigioco

CLASSIFICA

RISULTATI

LA VIGILIA

"Mi piace quello che stanno facendo i due attaccanti, si cercano e si trovano: adesso, però, ci aspettiamo più gol da loro": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, atteso stasera dal posticipo a Bologna contro i rossoblu. "Sono una squadra con tanti giocatori giovani e forti, organizzati e allenati da un grande mister come Thiago Motta - prosegue il croato - ma è da un po' di tempo che vedo le cose giuste in partita e in allenamento: ci manca solo il cinismo, ma adesso possiamo giocarcela con tutti". Monza ha lasciato grande rammarico: "Quei due punti in più ci avrebbero dato una spinta ulteriore e una sensazione diversa, ma siamo tutti vicini in classifica ed è una stagione molto complicata" conclude Juric.



