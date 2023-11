Coppa Davis, Italia-Olanda 2-1. Sinner-Sonego vincono contro Koolhof-Rojer

L'Italia batte per 2-1 l'Olanda nei quarti di finale di Coppa Davis e approda in semifinale, dove affronterà la vincente di Serbia-Gran Bretagna. Il punto decisivo a Malaga è arrivato dal doppio: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego hanno battuto per 6-3, 6-4 gli olandesi Wesley Koolhof e Tallon Griekspoor.

Nei singolari precedenti, Matteo Arnaldi era stato sconfitto da Botic van de Zandschulp 6-7, 6-3, 7-6, mentre Sinner si era imposto 7-6, 6-1 su Griekspoor.

Sinner batte Griekspoor, Italia-Olanda 1-1

Arriva da Jannik Sinner il punto della parità nel quarto di finale di Coppa Davis tra Italia e Olanda in corso a Malaga. L'altoatesino ha superato 7-6 6-1 Tallon Griekspoor portando la sfida sull'1-1.

Decisivo a questo punto sarà il doppio.

Arnaldi battuto, Olanda avanti 1-0 sull'Italia

Partenza in salita per l'Italia nella sfida di Coppa Davis contro l'Olanda. Nel primo singolare delle Finals 8 di Malaga, Matteo Arnaldi è stato battuto da Botic Van de Zandschulp 6-7 6-3 7-6 in quasi tre ore di gioco e l'Olanda è avanti 1-0.

Ora tocca a Jannik Sinner che affronta Tallon Griekspoor.

