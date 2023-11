Coppa Davis, Italia-Olanda. Arnaldi-Van de Zandschulp 7-6, 3-6, 2-3 LIVE. Poi Sinner-Griekspoor

Diretta Arnaldi-Van de Zandschulp 7-6 (8-6), 3-6, 2-3 LIVE



Sostenuta a Malaga da 2 mila tifosi, l'Italia debutta alle Finals di Coppa Davis contro l'Olanda. Il primo singolare vede di fronte Matteo Arnaldi, numero 44 del mondo, che affronta il numero 2 olandese e 51 del mondo Botic Van de Zandschulp. A seguire si disputerà il secondo singolare che vedrà Jannik Sinner, numero 4 del mondo, affrontare Tallon Griekspoor, numero 23. Poi si disputerà il doppio.







La sfida all'Olanda

Oggi a Malaga l'Italia affronta l'Olanda nei quarti di Coppa Davis e si chiarisce "lo schema" tattico scelto da Filippo Volandri. Con l'auspicio che il passaggio del turno dia modo a Lorenzo Sonego di recuperare al 100% dal problema all'inguine insorto al torneo di Metz, nel quarto di finale perso contro Fognini.



Se verrà superato il non facile scoglio arancione - possibilmente nei primi due match per evitare il doppio, punto forte del team olandese, con Wesley Koolhof reduce dalle Atp Finals ed il veterano Jean-Julien Rojer, 42 anni - ecco all'orizzonte l'incrocio in semifinale contro la Serbia di Novak Djokovic, che però prima dovrà battere la Gran Bretagna. L'orizzonte immediato dell'Italtennis punta ad allungare una serie positiva iniziata nel 1926: da allora gli azzurri hanno eliminato gli 'oranjes' sette volte su sette.



Ma, ha insistito Volandri, è sfida da non sottovalutare. Fin dai due singolaristi, Tallon Griekspoor e Botic Van de Zandschulp, il primo numero 23 del ranking, il secondo attuale n.51, ma salito fino alla 14ma posizione nel 2022. A questa Olanda priva di stelle, ma solida ed affiatata, gli azzurri sono pronti ad opporre "un ingrediente magico", ha spiegato Musetti, ovvero "l'amicizia", che "si vede fra noi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA