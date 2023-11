Violenti scontri al Maracaná prima di Brasile-Argentina

Violenti scontri, la notte scorsa, allo stadio Maracaná di Rio de Janeiro, teatro dell'incontro tra Brasile e Argentina (0-1) per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

La partita è iniziata con quasi mezz'ora di ritardo a causa di gravi incidenti sugli spalti. I disordini sono iniziati mentre suonavano gli inni nazionali e in un settore occupato dai 3.000 ultras argentini presenti - la maggior parte dei quali mescolati con il pubblico locale - dove sono scoppiate risse con i tifosi brasiliani. La polizia è quindi intervenuta con forza per fermare il caos.

L'episodio ha ricordato i tafferugli a Copacabana in occasione della finale di Libertadores tra Boca Juniors e Fluminense.

Data la situazione, i giocatori argentini hanno lasciato il campo dirigendosi verso il luogo degli incidenti, mentre diversi spettatori argentini si sono lanciati nel terreno di gioco in cerca di protezione dalla repressione degli agenti. A quel punto, il capitano della nazionale Albiceleste, Lionel Messi, si è rivolto all'arbitro, il cileno Piero Maza, e con gesti eloquenti ha annunciato che avrebbe allontanato la squadra dal campo e si è diretto con i compagni negli spogliatoi in attesa che fosse ripristinata la calma.

L'Argentina espugna il Maracana, Brasile sempre più crisi

Al Maracana i campioni del mondo dell'Argentina hanno inflitto al Brasile la prima sconfitta casalinga della sua storia nelle qualificazioni ai Mondiali, in un match iniziato con mezz'ora di ritardo a causa di incidenti sugli spalti.

L'otto volte Pallone d'oro Lionel Messi non ha brillato, ma è stato Nicolas Otamendi a regalare la vittoria all'Albiceleste con un gol al 63'. Questa vittoria nel leggendario fortino del calcio brasiliano a Rio de Janeiro ha permesso all'Argentina di restare in testa alle qualificazioni sudamericane per i Mondiali del 2026 e di ritirarsi su dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Uruguay giovedì, la prima dopo il titolo mondiale vinto in Qatar. Il Brasile dal canto suo sprofonda nella crisi, con la terza battuta d'arresto consecutiva dopo aver perso con la Colombia e l'Uruguay. Gli uomini del ct Fernando Diniz scendono al sesto posto, ultimo sinonimo di qualificazione diretta al Mondiale.

