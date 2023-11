Serie A: in campo Frosinone-Empoli 0-0

In campo Frosinone-Empoli 0-0 DIRETTA

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli presenta la sfida in trasferta di Frosinone facendo subito riferimento alla sconfitta dei ciociari subita in rimonta domenica scorsa in Sardegna: "Chi le situazioni le valuta in maniera istintiva può ritenere problematica la partita di Cagliari. Chi valuta quello che è successo in campo ragiona invece in modo diverso. Il Frosinone è stato avanti con ampio merito. Il calcio poi è bello perchè lascia la porta aperta a situazioni impensabili. Anche in Coppa Italia a Torino hanno fatto molto bene, è stata un ulteriore conferma della loro bravura e del loro buon momento". Così, spiega, "noi cercheremo di fare come loro, approcciare la gara fin da subito. Poi c'è da fare i conti con l'avversario, c'è chi te lo consente oppure chi te lo fa subire".

