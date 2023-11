Bobo tv, l'addio di Vieri ad Adani, Cassano e Ventola

'Volevo comunicarvi che da stasera ci sono solo io alla Bobo tv. Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e la loro collaborazione avuta fino ad oggi'.

Così, in apertura della sua ultima diretta su Twitch, ieri sera Christian Vieri ha annunciato l'interruzione della collaborazione con gli ex calciatori Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola nell'ambito della Bobo tv, la trasmissione nata durante la pandemia sui social e arrivata fino alla Rai.

Il programma, a colpi di racconti, aneddoti e interviste ai campioni del passato - da Alessandro Del Piero a Javier Zanetti, da Francesco Totti ad Alessandro Nesta - ha conquistato ascolti da capogiro ed è diventato un fenomeno di studio. Alcuni momenti hanno dato luogo a veri e propri tormentoni e 'base meme', immortale lo 'chapeau' ripetuto più volte da Cassano nel corso di una celebre critica a Cristiano Ronaldo.

Forte di quel successo, la Bobo tv era arrivata a sbarcare in Rai con uno Speciale Qatar che andava in onda in seguito alle partite della giornata. E già in precedenza il format aveva conquistato i palcoscenici di numerosi teatri. Per ora è nebbia assoluta sulle motivazioni della separazione. Oggi i tre ex coprotagonisti non hanno rilasciato dichiarazioni.

'Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono, da casa e anche qua alla Plb (lo studio da cui si svolgono le live della Bobo tv, ndr). Faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi', ha concluso Vieri, prima di iniziare la sua diretta in solitaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA