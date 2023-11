Lacrime di Jabeur, 'dono soldi per il popolo palestinese'

Aveva pianto lo scorso luglio perdendo la finale di Wimbledon, per il secondo anno di fila, lei che è stata la prima tennista africana ad arrivare all'atto conclusivo di uno Slam. Stavolta le lacrime mostrate da Ons Jabeur, tunisina classe '94, n.7 del ranking mondiale, dopo la vittoria alle Wta Finals contro la stessa Marketa Vondrousova che le aveva strappato il sogno sull'erba londinese vanno molto oltre il campo. E sono tutte per la tragedia della guerra in Medio Oriente. "Sono contenta per la vittoria, ma non sono felice per quello che sta succedendo nel mondo in questi giorni.

È molto brutto veder morire bambini ogni giorno, e mi spezza il cuore. Così ho deciso di donare parte del mio premio in denaro per aiutare i palestinesi. Questa vittoria non mi rende felice.

Mi spiace, so che dovremmo parlare di tennis, ma è frustrante vedere certe immagini ogni giorno" le parole della giocatrice emozionatissima al termine del match a Cancun in cui ha battuto la ceca Vondrousova.

Jabeur ha detto che non riesce a rimanere indifferente a quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza e fra Israele e i terroristi di Hamas, e di voler devolvere i soldi che guadagnerà in Messico a favore della popolazione civile palestinese. "Non voglio mandare un messaggio politico, ma soltanto umanitario - ha aggiunto la tennista tunisina -. Voglio la pace nel mondo".

Nella conferenza stampa post-partita, Jabeur (ancora commossa) ha proseguito parlando delle difficoltà nel mantenersi strettamente concentrata sul tennis di fronte ai drammi che si stanno consumando in Medio Oriente. "Cerco di stare il meno possibile sui social media, ma è molto difficile - ha spiegato -. Ogni giorno mi imbatto in video e foto orribili, che non mi aiutano a dormire o a recuperare nella maniera che vorrei. Mi sento senza speranza, sento che non posso fare nulla. Ho pianto per gli orrori che accadono a Gaza, e mi piacerebbe avere una bacchetta magica e far finire tutto questo per riportare la pace. Forse posso dare un piccolo aiuto donando una parte del mio premio, anche se so che, alle persone che vivono la guerra, i soldi interessano poco. Auguro a tutti pace e libertà".

Così buona parte, se non tutto, della cifra che la giocatrice icona sportiva della Tunisia guadagnerà a Cancun andrà in aiuto dei civili della Striscia di Gaza. Intanto lei, che pianse a lungo per motivi prettamente sportivi dopo aver perso appunto la finale a Wimbledon, cercherà di vincere il più possibile in queste sue giornate in Messico. Paese che sta ospitando questa competizione dopo che è stata tolta alla Cina per non aver fornito notizie recenti sulle condizioni della giocatrice Peng Shuai, sulla quale rimangono molti misteri e ancora troppe domande senza risposta.



