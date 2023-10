Serie A: Lazio-Fiorentina DIRETTA e FOTO

Lazio-Fiorentina 0-0 in campo DIRETTA per il Monday Night della decima giornata di Serie A

CLASSIFICA



CALENDARIO

LA VIGILIA

Maurizio Sarri

In casa Lazio, Maurizio Sarri deve ancora capire se quest'anno vuole recitare la parte del Dottor Jekyll o del Signor Hyde: i biancocelesti alternano prestazioni convincenti come quella di Sassuolo a sconfitte pesantissime (sul piano del risultato ma anche del morale) come quella di mercoledì scorso in Champions con il Feyenoord.

Vincenzo Italiano

In casa della Fiorentina, il tecnico Italiano invita a lasciarsi alle spalle il recente passato. ''La Lazio è una squadra forte, sempre difficile da affrontare ma noi dopo il passo falso nel derby con l'Empoli dobbiamo ripartire'' afferma aspettando la trasferta all'Olimpico. ''Andiamo ad affrontare una delle squadre più temibili della Serie A - ha rimarcato il tecnico della Fiorentina attraverso i canali ufficiali del club - La sconfitta di lunedì scorso ci ha dato fastidio però questo gruppo ha dimostrato di saper reagire bene, senza abbattersi. Veniamo dalla vittoria in Conference ma il campionato è un'altra storia e bisogna prepararci bene''. Rispetto alla gara di coppa con il Cukaricki tornano a disposizione Bonaventura e Biraghi annunciati fra i titolari.

