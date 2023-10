Vienna: finale Sinner-Medvedev 1-1

Finale del torneo Atp 500 di Vienna: Sinner-Medvedev 1-1. Primo set per Jannik al tie break 7-6 (9-7); poi 4-6 per il russo.



Sinner in finale a Vienna, c'è Medvedev

Sesta finale del 2023, 55esima vittoria stagionale con record italiano ed un gioco sempre più travolgente: Jannik Sinner ieri ha battuto Andrej Rublev e oggi gioca contro Daniil Medvedev per la conquista del torneo Atp 500 di Vienna. Ieri il campione azzurro si è imposto in due set per 7-5, 7-6 (7-5). Partita non facile per l'italiano vinta grazie ad una superiore tenuta mentale soprattutto nella prima frazione. Rublev ha iniziato il match su ritmi altissimi, strappando un break grazie al quale si è portato sul 5-2. Vantaggio che sembrava decisivo ma che Sinner ha cancellato grazie ad un servizio precisissimo e a due contro-break. Due colpi che hanno fatto crollare il russo, innervositosi al punto da urlare in campo e buttare la racchetta con violenza al suolo. Nel secondo set l'altoatesino, che aveva buona parte del pubblico di Vienna dalla sua parte, ha continuato a giocare mantenendo a lungo il palleggio e confidando negli errori dell'avversario. Il russo ha però superato le difficoltà e ritrovato equilibrio. Primi game giocati colpo su colpo con i due tennisti abili a sfruttare i propri turni di battuta. Sul 4-4 break di Sinner che si porta sul 5-4 e serve per la vittoria. Ma Rublev reagisce e ottiene un contro-break. Si va sul 6-6. La partita si risolve al tie-break dove, ancora una volta, è la tenuta mentale a fare la differenza: mini-break di Rublev ma l'italiano con due risposte di dritto si riporta avanti e chiude 7-5 grazie ad un doppio fallo dell'avversario.



Con questa vittoria Sinner è riuscito anche a blindare il proprio quarto posto nella classifica Atp: l'atoatesino era nel mirino proprio di Rublev che lo tallonava nel ranking mondiale.



In finale l'azzurro affronta Medvedev che ha incontrato e battuto l'ultima volta in finale all'Atp 500 di Pechino. "Sarò pronto per Sinner o Rublev", aveva detto il numero 3 Atp al termine della sua semifinale vinta con il greco Stefanos Tsitsipas (6-4, 7-6) senza ancora conoscere il proprio avversario di domani. "Ho giocato in finale contro entrambi quest'anno. Jannik tre volte, forse si tratta di un record per me. Sta finendo alla grande quest'anno. Sicuramente io sarò pronto per entrambi", ha detto Medvedev.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA