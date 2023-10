Serie A, in campo Cagliari-Frosinone 2-3 DIRETTA

In campo Cagliari-Frosinone 2-3 LA DIRETTA

Al 76' i padroni di casa di nuovo a segno con Antoine Makoumbou, che riapre la partita. Errore di Brescianini che si fa anticipare dal numero 29, il quale entra poi in area e batte col piattone un Turati in uscita.

Al 77' Cagliari in gol con Gaetano Pio Oristanio. Il classe 2002 strappa palla a Reinier, dialoga con Pavoletti e, appena entrato in area, lascia partire un mancino a giro da posizione defilata che trafigge Turati. Gol bellissimo e grande impatto sulla sfida per Oristanio.

Al 64' triplo cambio per il Cagliari: entrano Viola per Mancosu, Oristanio per Luvumbo, Paulo Azzi per Jankto.

Al 49', con le squadre appena rientrate in campo, gli ospiti mettono a segno la terza rete con Marco Brescianini. Altro errore in disimpegno del Cagliari, con Lirola che innesca Brescianini grazie a un bel colpo di tacco. Il centrocampista entra in area e s'inventa un autentico colpo da biliardo rasoterra, che bacia il palo alla destra di Scuffet e vale il tris dei "Leoni".

Frosinone cinico e trascinato dalle magie della coppia Reinier-Soulé, Cagliari davvero sfortunato ma anche frenato da troppi errori tecnici. Si può riassumere così il primo tempo di questo Cagliari-Frosinone, con Soulé a firmare la doppietta personale nel giro di 14 minuti. Rigore sbagliato da Mancosu al 30', palo centrato dallo stesso numero 5 rossoblu al 44' di gara. Infortunio muscolare per Nandez, costretto al cambio con Zappa in chiusura di frazione.

Al 37' Frosinone ancora in gol, doppietta di Matías Soulé Malvano. Ribaltamento di fronte ed è strepitoso l'argentino, che riceve palla sui 30 metri, sterza col mancino saltando Dossena e poi col destro non dà scampo a Scuffet.

Al 30' il Cagliari sbaglia un rigore, concesso per un tocco di mano di Soulé. Mancosu fa sedere e spiazza Turati, ma la sua conclusione dal dischetto incoccia sulla traversa. Jankto non arriva coordinato sulla ribattuta e colpisce malissimo, non centrando lo specchio.

Al 23' rete di Matias Soulé, che porta in vantaggio gli ospiti. L'ex Juventus recupera palla su erroraccio in disimpegno di Dossena, poi chiude il triangolo con Reinier e battle Scuffet con un piattone a fil di palo da posizione ravvicinata. Quarto gol in questo campionato per l'argentino.

Pressione clamorosa del Cagliari in questo inizio, anche se a centro-area i cross dei rossoblu vengono sistematicamente allontanati dalla difesa del Frosinone. Luvumbo molto attivo sul fronte offensivo, al netto di qualche imprecisione negli stop.

Inizia Cagliari-Frosinone. Si parte all'Unipol Domus, calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. Condizioni climatiche perfette, temperatura di 24° e tanto sole nel cielo sardo. Classico completo casalingo per i rossoblu, mentre i "Leoni" indossano un completo bianco con inserti blu.

Numeri tutt'altro che positivi per il Cagliari. I rossoblu sono alla ricerca della prima vittoria in questa Serie A e, qualora non dovessero sbloccarsi, eguaglierebbero la striscia iniziale negativa di 10 partite senza successi, già fatta registrare nella stagione 1975-76 (retrocessione), in quella 1999-00 (retrocessione) e nell'annata 2005-06 (14° posto).

Il Frosinone è invece la squadra che, in questo campionato, ha utilizzato più giocatori nati dal 2000 in avanti: ben 13, soltanto Valencia (14), Chelsea (15) e Rennes (16) ne contano di più nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Ranieri conferma una difesa a quattro, con Nandez che però scavalca Zappa a destra, mentre davanti cambia impostazione, scegliendo di giocare con due "trequartisti" come Jankto e Mancuso alle spalle dell'unica punta che sarà Luvumbo. Cagliari imbattuto nei quattro precedenti - tra Serie A e Serie B - contro il Frosinone, anche se nel parziale sono ben tre i pareggi, inclusi gli ultimi due nella Serie B 2022-23.

Di Francesco deve invece ovviare alla squalifica di Mazzitelli ma, rispetto all'11 titolare del ko col Bologna, non cambia soltanto in mediana dove c'è Brescianini. Reinier agirà nel tridente offensivo alle spalle dell'unica punta, che sarà Cuni e non Cheddira. Novità anche nei quattro di difesa, visto che Okoli e Oyono lasciano oggi campo dal primo minuto a Monterisi e Lirola.

Le formazioni

Il Cagliari si dispone con un 4-3-2-1 in cui figurano: Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu, Jankto; Luvumbo. All. Ranieri. A disposizione: Obert, Di Pardo, Petagna, Radunovic, Shomurodov, Zappa, Oristanio, Pereiro, Lapadula, Sulemana, Pavoletti, Wieteska, Viola, Hatzidiakos, Paulo Azzi.

l Frosinone risponde invece con un 4-2-3-1 formato da Turati; Lirola, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Reinier; Soulé, Baez; Cuni. All. Di Francesco. A disposizione: Oyono, Ibrahimovic, Okoli, Kvernadze, Caso, Kaio Jorge, Lulic, Garritano, Bourabia, Cerofolini, Frattali, Bidaoui, Cheddira.

