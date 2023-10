Serie A: in campo Sassuolo-Lazio 0-2 DIRETTA e FOTO

Sassuolo-Lazio 0-2 in campo DIRETTA e FOTO per la nona giornata di campionato

Al 35' Sassuolo-LAZIO 0-2 Rete di Luis Alberto. Cross di Felipe Anderson, Boloca non riesce a liberare, Luis Alberto batte Consigli con un delizioso tocco sotto.



Al 28' Sassuolo-Lazio 0-1 Rete di Felipe Anderson. Luis Alberto strappa il pallone a Ruan, Castellanos smista per Felipe Anderson: il brasiliano in area con freddezza supera Consigli.

Sei partite in tre settimane: il calendario mette la Lazio davanti a un'altra fase cruciale della stagione, perché in questi match la squadra di Sarri si gioca l'eventuale rimonta in campionato e il passaggio del turno in Champions League. La sosta Nazionali ormai è alle spalle, e il tour de force laziale inizia al Mapei Stadium, casa del Sassuolo. I neroverdi hanno 10 punti in classifica, come i biancocelesti: la Lazio ha vinto in tre degli ultimi quattro precedenti, ma abbassare il livello dell'attenzione è vietato. Per questo Sarri chiede una prestazione di valore come quella vista con l'Atalanta: Provedel blinderà la porta (nonostante un dolore all'anca), mentre Casale dovrà cancellare le distrazioni extra campo (ha querelato Fabrizio Corona, che ha fatto fatto il suo nome nella vicenda scommesse), per concentrarsi esclusivamente sulla marcatura. Sarà ancora Rovella il titolare in cabina di regia, affiancato da Guendouzi e Luis Alberto. Soprattutto, ci sarà Castellanos a guidare l'attacco: l'argentino, autore di un gol e un assist contro la Dea, non dovrà far rimpiangere Immobile. ll capitano (che ha smaltito l'infortunio al flessore) si accomoderà di nuovo in panchina, risparmiando energie per la sfida del 25 ottobre contro il Feyenoord, in cui vuole partire dal primo minuto e scacciare le critiche ricevute a inizio stagione, magari a suon di gol: gliene mancano due per fare 200 con la Lazio.

