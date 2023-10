Forze dell'ordine a Coverciano, a colloquio con Zaniolo e Tonali. Corona sentito a Milano

Rappresentanti delle forze dell'ordine sono a Coverciano, sede del ritiro della Nazionale, a colloquio con Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo. Lo apprende l'ANSA da fonti calcistiche.

"Non posso dire nulla, io rispetto la legge". Ha risposto così Fabrizio Corona ai cronisti all'uscita della Questura di Milano dove, nel pomeriggio, è stato convocato come testimone nell'ambito dell'indagine della Procura di Torino in cui è indagato Nicolò Fagioli in merito alle sue dichiarazioni su un presunto giro di scommesse nel mondo del calcio. L'ex agente fotografico, in un'intervista al sito Dillinger news e ripostata sui social, dopo aver fatto il nome del centrocampista della Juventus, ha tirato in ballo anche i calciatori Sandro Tonali, ex milanista e ora al Newcastle, e Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Roma e ora all'Aston Villa. La deposizione di Corona è durata circa un'ora.

Fabrizio Corona è stato "convocato negli uffici della Questura di Milano" per essere ascoltato "come persona informata sui fatti" nell'ambito "dell'inchiesta della Procura di Torino" su un presunto giro di scommesse su piattaforme illegali, che vede indagato anche il giocatore della Juventus Nicolò Fagioli. Lo ha spiegato l'avvocato dell'ex agente fotografico, il legale Ivano Chiesa, dopo che Corona in una storia su Instagram ha fatto sapere che si stava recando in Questura. "Sarà sentito dagli investigatori di Torino negli uffici di Milano", ha precisato Chiesa.

Nei giorni scorsi, infatti, l'ex 're dei paparazzi', che di recente ha finito di scontare le condanne definitive tornando libero, sul suo sito Dillinger news aveva già fatto il nome di Fagioli prima che emergesse la notizia del suo coinvolgimento nell'inchiesta torinese. Ed ha anche annunciato sui social a più riprese che avrebbe fatto presto altri nomi di giocatori coinvolti in giri di scommesse illegali.

Fabrizio Corona, dopo aver fatto il nome di Nicolò Fagioli, indagato a Torino, tira in ballo in un presunto giro di scommesse sulle partite anche i calciatori Sandro Tonali, ex milanista e ora al Newcastle, e Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Roma e ora all'Aston Villa.

"Lo fanno anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo", dice l'ex agente fotografico in un'intervista al sito Dillinger news, dopo aver annunciato a più riprese che avrebbe fatto altri nomi.



