Serie A: in campo Lazio-Atalanta 2-1 e Frosinone-Verona 1-0 LIVE

In campo alle 15 Lazio-Atalanta 2-1 DIRETTA e Frosinone-Verona 1-0 DIRETTA

I GOL

REINIER! FROSINONE - Hellas Verona 1-0 al 46'! Il brasiliano in prestito dal Real Madrid, all'esordio da titolare, ribatte in porta dopo un palo di Cheddira!

Lazio-ATALANTA 2-1 al 33'! Rete di Éderson! Cross dalla sinistra di Ruggeri e colpo di testa del brasiliano che, tutto solo in area, batte Provedel e riapre il match dell'Olimpico.

LAZIO-Atalanta 2-0 all'11'! Rete di Valentín Castellanos! Splendida azione dei biancocelesti, che escono dalla difesa con un passaggio incrociato che arriva a Zaccagni grazie al velo di Luis Alberto. Il numero 20 riceve e cambia gioco per Felipe Anderson, che controlla e crossa in mezzo tra difesa e portiere, trovando Castellanos il quale, solo sul secondo palo, spinge in porta il gol del raddoppio.

LAZIO-Atalanta 1-0 al 5'! Autorete di Charles De Ketelaere! Calcio d'angolo a rientrare verso la porta di Luis Alberto, con il pallone che sbuca sul secondo palo e sbatte sul corpo del belga, finendo alle spalle di Musso.

