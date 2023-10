Pechino, Sinner batte Alcaraz ed è n.4 al mondo

Jannik Sinner ha raggiunto la finale del 'China Open' in corso a Pechino. In semifinale ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set, con il punteggio di 7-6(7/4), 6-1.Grazie a questo successo Sinner raggiunge il quarto posto nel ranking Atp, eguagliando il miglior piazzamento di un tennista italiano, quello di Adriano Panatta nel 1976.

Questo match è "sicuramente al top" tra quelli più importanti che ho giocato e quindi "sono ovviamente sono molto contento della mia prestazione". Lo ha detto Sinner dopo la vittoria in due set su Alcaraz al torneo 'China Open' di Pechino. "Ogni partita contro di lui è molto dura, giochiamo entrambi alla grande, rispettandoci molto", ha proseguito parlando dello spagnolo n.2 al mondo. "Quando ci affrontiamo cerchiamo di stare vicini al nostro limite - ha spiegato ancora Sinner - e oggi ho giocato un po' meglio nei momenti importanti. Il secondo set l'ho vinto 6-1, ma lui ha avuto tante occasioni per rimontare e io ho cercato di rimanere concentrato. Ovviamente il primo set è stato più frenetico, e ha richiesto ancora più attenzione dal punto di vista mentale". Col successo odierno, Sinner diventerà n.4 al mondo e inoltre gli mancano solo 30 punti per qualificarsi alle Atp Finals di Torino, un torneo che è vicino al tutto esaurito e che ha già fatto registrare un incasso superiore allo scorso anno.

SINNER E' IN SEMIFINALE DOPO AVER BATTUTO DIMITROV: Il confronto di oggi con Carlos Alcaraz, sei mesi dopo l'epica semifinale a Miami. Per guadagnarsi la semifinale Sinner ha dovuto battere il bulgaro Grigor Dimitrov (in tre set: 6-4, 3-6, 6-2) e quello che aveva dentro di sé. Forse per la tensione nervosa o magari per un problema di digestione, a metà del terzo set l'azzurro ha quasi rigettato, durante un cambio di campo. "A un certo punto mi son sentito male. Forse era qualcosa che ho mangiato - ha poi spiegato - ma stavo per vomitare. Ma posso essere contento, il livello era molto alto e spero di recuperare per domani perché sarà fondamentale se voglio giocare una partita alla pari".

Il problema non gli ha impedito di condurre in porto il match (47ma vittoria stagionale) con un bellissimo passante in diagonale e volare verso la settima sfida con lo spagnolo, oggi n.2 del mondo. Al momento il confronto è in parità: 3-3.



