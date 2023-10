Champions: Rodgers, Celtic senza paura contro La Lazio

Dieci anni senza vincere un match di Champions League in casa, sono sei in trasferta, è un pesante fardello da portare, e di cui il Celtic vuole liberarsi il prima possibile. La squadra scozzese domani sera affronterà al Lazio al Celtic Park e combatte contro gli spettri di una vittoria casalinga in Europa sempre sfuggente dal 2013. "Contro la Lazio giocheremo senza paura, ma servirà dare il nostro 100% sin dal fischio d'inizio, perché a questi livelli se dai il 98 poi fallisci". Parola di Brendan Rodgers, allenatore degli Hoops nella conferenza stampa della vigilia della sfida.

"Un decennio senza vittorie casalinghe in Champions è tanto tempo - ammette Rodgers - ma se la mia squadra giocherà con cuore e coraggio, ho la speranza che questa statistica possa essere messa finalmente da parte e ottenere i nostri primi punti in questo torneo". Il mister scozzese dedica anche un pensiero a Michael Beale, tecnico appena esonerato dai Rangers ("Gli auguro il meglio, sono intristito quando un mio collega perde il lavoro. E' un eccellente allenatore, guidare Celtic o Rangers è una grande pressione"), e un altro a Tom Rogic, trequartista australiano e leggenda biancoverde appena ritiratosi: "E' triste sapere che appenderà gli scarpini al chiodo ad appena trent'anni, ma è stato un grande di questo club, e lo capisco: la famiglia viene prima di tutto". Rodgers poi svela che il difensore Cameron Carter-Wickers "potre tornare in anticipo" dall'infortunio, e conclude sottolineando come contro la Lazio bisognerà dare tutto in termini di spirito", già sapendo che la squadrà lo farà.

"Vedo una grande forza mentale nei ragazzi che sta crescendo di volta in volta", conclude l'ex tecnico del Liverpool. Lo stadio sarà al completo per quella che per il pubblico biancoverde è una delle più attese sfide stagionali: "E' sempre speciale giocare partite del genere; sentiamo tutto il supporto che ci arriva dalle gradinate, ed è quello che dobbiamo utilizzare".



