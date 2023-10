In campo Sinner-Alcaraz a Pechino, l'azzurro vince il primo set

Carlos Alcaraz subito avanti: lo spagnolo strappa la battuta a Jannik Sinner nel game d'apertura e poi tiene il proprio turno di servizio: è 2 a 0.

Nel quarto game, si torna in parità 2-2. Controbreak dell'azzurro e al sesto game è di nuovo parità: 3-3

Sinner si porta in vantaggio per la prima volta nel match: è 4 a 3. Lo spagnolo tiene il servizio: 4-4. E al 9o game l'altoatesino ancora avanti: 5-4

Dopo un'ora di gioco è ancora parità: 5-5, poi ancora 6-6. E si va al tie-break: vince Sinner. Ora avanti di un set

Al via il secondo set

SINNER E' IN SEMIFINALE DOPO AVER BATTUTO DIMITROV: Il confronto di oggi con Carlos Alcaraz, sei mesi dopo l'epica semifinale a Miami. Per guadagnarsi la semifinale Sinner ha dovuto battere il bulgaro Grigor Dimitrov (in tre set: 6-4, 3-6, 6-2) e quello che aveva dentro di sé. Forse per la tensione nervosa o magari per un problema di digestione, a metà del terzo set l'azzurro ha quasi rigettato, durante un cambio di campo. "A un certo punto mi son sentito male. Forse era qualcosa che ho mangiato - ha poi spiegato - ma stavo per vomitare. Ma posso essere contento, il livello era molto alto e spero di recuperare per domani perché sarà fondamentale se voglio giocare una partita alla pari".

Il problema non gli ha impedito di condurre in porto il match (47ma vittoria stagionale) con un bellissimo passante in diagonale e volare verso la settima sfida con lo spagnolo, oggi n.2 del mondo. Al momento il confronto è in parità: 3-3. In caso di successo a Pechino, Sinner salirebbe al numero 4 del ranking mondiale, eguagliando così la miglior classifica mai raggiunta da un italiano nell'era Open, oggi di Adriano Panatta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA