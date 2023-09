Alta tensione tra Osimhen e il Napoli

Scoppia via social la guerra tra Osimhen e il Napoli. L'attaccante nella tarda serata di ieri ha visto infatti sui social del club un video su Tik Tok in cui - secondo quanto denunciato dal suo agente, Roberto Calenda - veniva preso in giro per il rigore sbagliato a Bologna. Osimhen ha subito chiesto la rimozione del video che però era stato già scaricato e girava su internet. Di fronte all' accaduto, su cui il Napoli al momento non ha dato alcuna spiegazione, Osimhen ha reagito in modo molto duro, togliendo dai propri social quasi tutte le foto con la maglia del Napoli, tranne una, lasciando solo quelle con la maglia della Nigeria.

Nella tarda serata di ieri non aveva trattenuto la sua rabbia Roberto Calenda, manager di Osimhen: "Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli - ha scritto sui social Calenda - sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell'ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare".

Stasera c'è il match con l'Udinese ma nella giornata di oggi potrebbe esserci un tentativo di riappacificazione tra il club e l'attaccante che dovrebbe giocare titolare. Già ieri - secondo quanto era stato comunicato - si era ricomposto il litigio pubblico a Bologna tra Osimhen e il tecnico Garcia per l'ingresso di Simeone al suo posto, mentre il nigeriano chiedeva davanti alle telecamere di rimanere in campo per giocare con due prime punte e cercare il gol della vittoria.



Osimhen regolarmente convocato per Napoli-Udinese

Victor Osimhen è stato regolarmente convocato dal Napoli per il match di questa sera contro l'Udinese in programma al Maradona. L'attaccante nigeriano - come riferito dal suo agente Calenda - è molto arrabbiato per l'iniziativa del Napoli che nella tarda serata di ieri ha pubblicato su TikTok un video che torna sul rigore sbagliato a Bologna. Un video - poi rimosso dalla società - che a detta del calciatore sarebbe canzonatorio nei suoi riguardi.

