Europa League, in campo Sheriff-Roma. In Conference League Genk-Fiorentina DIRETTA

SHERIFF-ROMA 1-2 in Europa League LA DIRETTA

GENK-FIORENTINA 1-2 in Conference League

Al 65 Sheriff-Roma 1-2 La Roma si riporta in vantaggio con un'azione personale di Lukaku finalizzata da un gol di sinistro da centro area

Al 57' Sheriff-Roma 1-1 Tovar riporta in pareggio i padroni di casa

Al 45+4' Sheriff-Roma 0-1 Giallorossi in vantaggio con un tiro di Paredes deviato da Kiki

Al 23' Genk-Fiorentina 1-2 Toscani di nuovo in vantaggio, ancora con Ranieri

Al 12' Genk-Fiorentina 1-1 La formazione belga agguanta il pareggio con una rete di Zeqiri

Al 7' Genk-Fiorentina 0-1 Ranieri porta in vantaggio i viola

La Roma in Europa League

L'ultima immagine impressa nella mente dei tifosi romanisti della passata stagione molto probabilmente è quel "that's football" che il 'signor Matic', per citare Mourinho, disse a Dybala per provare a consolarlo dopo la sconfitta in finale a Budapest contro il Siviglia. Centotredici giorni dopo la ferita non è ancora rimarginata del tutto e l'Europa League giallorossa riparte con una missione ben precisa, arrivare a Dublino. Un cammino che comincia oggi contro lo Sheriff Tiraspol, un club filorusso (fondato da due ex agenti del Kgb) che guai a definirlo della Moldavia. Ha sede nella repubblica separatista della Transnistria e ha proclamato la sua indipendenza senza però che questa fosse riconosciuta ancora oggi dai Paesi membri dell'Onu.

Una storia, sicuramente non banale, ma alla quale la Roma non darà peso, concentrandosi unicamente sul campo. Come detto, però, l'Europa League riporta alla mente Budapest e Mourinho non ammette repliche. "Io lo continuerò a dire fino alla fine della mia carriera e anche dopo: la finale dello scorso anno non l'abbiamo persa. Lo farò ogni volta che me ne parleranno", ha risposto a chi gli chiedeva come si ripartisse dopo quella sconfitta. Paragoni con il passato, però, non ne fa perché "domani si riparte da zero" e l'obiettivo intanto è "qualificarsi alla fase successiva, se possibile come primi del girone". Ancora troppo presto, poi, per dire se l'obiettivo della Champions possa esser più facile da raggiungere tramite il campionato o l'Europa League. "Onestamente non lo so - ha risposto Mou -. Io poi non riesco a scegliere una competizione". Anche per questo il turn over contro lo Sheriff ci sarà, ma moderato.

La Fiorentina in Conference League

La Fiorentina ricomincia in Conference League dove tre mesi fa è stata finalista, perdendo a Praga 2-1 contro il West Ham con un gol subito al 90'. Un ricordo che brucia ancora in Vincenzo Italiano e nella sua squadra decisi a tentare di nuovo l'assalto al trofeo, cominciano dalla non facile trasferta in casa del Genk: "Per questo abbiamo voluto fortemente tornare in Europa - ha dichiarato il tecnico viola -. La scorsa stagione abbiamo fatto un cammino entusiasmante e nonostante i tanti errori commessi siamo riusciti ad arrivare fino in fondo. Purtroppo non è andata come avremmo voluto ma dobbiamo ripartire con l'obiettivo di andare avanti il più possibile''.



